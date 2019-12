Con el Everton, Carlo Ancelotti regresa como DT a la Premier League

Londres. Solo ha pasado diez días en el paro antes de regresar a Inglaterra: destituido por el Nápoles, Carlo Ancelotti firmó un contrato de cuatro años y medio para volver a ejercer como entrenador en el Everton y sacarlo de la zona baja de la clasificación.

Luego de verse obligado a quitarse la camiseta azul celeste napolitana, el 'Mister' se enfunda la del Everton, de un azul más oscuro. Su objetivo es claro: hacer que el otro club de Liverpool, ambicioso, escale desde su actual decepcionante puesto 16 a una posición más honrosa.

La llegada del italiano a orillas del Mersey ha sorprendido mucho. Juventus, AC Milan, Chelsea, París SG, Real Madrid, Bayern de Múnich y Nápoles: Ancelotti solo había conocido hasta el momento la excelencia de los grandes clubes. A los 60 años se arriesga en el Everton a manchar su dorado currículum, en el que figuran tres Ligas de Campeones -dos con el Milan (2003, 2007), una con el Madrid (2014)- y cuatro ligas.

"Es un gran club con una rica historia y aficionados muy apasionados. El propietario y el consejo de administración tienen una visión clara para asegurar el éxito y los títulos", declaró Ancelotti en un comunicado en la página web del club.

El italiano regresa a un país que ya conquistó a los mandos del Chelsea (2009-2011), con un doblete Premier League-Copa de Inglaterra en 2010 gracias a las leyendas Frank Lampard, John Terry y Didier Drogba (29 goles ligueros).

Pero estos 'Blues' no cuentan con ninguno de los mejores jugadores del mundo. Una plantilla a la altura de un club que esta campaña no disputa competición europea y que figura a once puntos de distancia del Chelsea, (4), en la última plaza que da acceso a la 'Champions', y a ocho del Tottenham, (5), en puestos de Europa League.

- Hasta 2024 -

Emblema de la Liga de Campeones, Ancelotti ya no podrá disputarla esta temporada. Desde sus inicios en el banquillo del Parma en 1996 la ha disputado 17 veces en las últimas 21 campañas, incluida la actual, donde metió al Nápoles en octavos de final el mismo día que fue despedido, el pasado 10 de diciembre.

El nacido en Emilia Romaña pagó en el Nápoles un mal inicio en la Serie A, donde marcha en octava posición a 14 puntos del top 4.

Ex jugador de la AS Roma y del AC Milan, bicampeón de la Champions como centrocampista con los 'rossoneri' (1989, 1990), Ancelotti fue reemplazado en el cuadro del sur de Italia por Gennaro Gattuso, campeón del mundo en 2006 con la selección italiana.

Ancelotti, que firmó hasta 2024, asistió como espectador este sábado al duelo contra el Arsenal (0-0), que también cuenta con nuevo técnico: el español Mikel Arteta. El Everton estuvo dirigido este sábado por última vez por el interino Duncan Ferguson, que asumió las riendas del equipo tras el despido el pasado 5 de diciembre del portugués Marco Silva.

El italiano tomará posesión oficialmente de su cargo el domingo, antes de su primer partido, el 26 de diciembre contra el Burnley. Un verdadero golpe de efecto del Everton, que ejemplifica maravillosamente el lema del club: "Nil satis nisi optimum", solo lo mejor es suficiente.

"Es uno de los mejores entrenadores del fútbol mundial y un ganador confirmado, que ha alcanzado un nivel de éxito extraordinario en cada uno de los grandes campeonatos europeos", elogió en el comunicado Marcel Brands, director de fútbol de los 'Toffees'.