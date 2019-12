Grupo de cooperativistas pide salida de familia Álvarez de Cruz Azul

Viernes 20 de diciembre de 2019. Un grupo minoritario de socios de la Cooperativa Cruz Azul se manifestaron ayer en contra de Guillermo Álvarez, presidente de dicha institución, tras acusarlo de corrupto y exigieron su salida, así como la de su hermano Alfredo Álvarez y la de su cuñado Víctor Garcés, quienes fungen de vicepresidentes.

Con pancartas y pronunciando consignas en contra de Billy, los disidentes acudieron ayer por la mañana a un hotel ubicado al sur de la Ciudad de México, donde el dirigente desayunaría con cooperativistas que lo respaldan. Sin embargo, ante la presencia de los manifestantes, quienes no dejaban de gritar a todo pulmón ¡traidores!, ¡traidores! a los socios que iban llegando a la reunión, el directivo optó por no asistir al lugar.

“Basta de tanta dictadura y robadera en Cruz Azul, fuera Billy”, expresó el cooperativista José Antonio Marín, quien además informó que pedirán al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que intervenga para destituir a la familia Álvarez.

Ya basta de tanta injusticia, de despidos injustificados, él está en la cooperativa de facto teniendo gente que no nos deja entrar, quiere legalizar lo ilegal, fuera la rancia dictadura. Los vamos a sacar , agregó.

Ante el problema que se vive en el interior de la cúpula celeste, Rubén Maturano, ex integrante del cuerpo técnico de Cruz Azul, indicó que “todo lo que dicen estas personas es mentira. Conozco a Guillermo Álvarez, he tenido la oportunidad de trabajar a su lado y sé que es un hombre íntegro: meto las manos al fuego por él.

Falsa , información que circula: Maturano

“Lo que difundió (el periodista) Carlos Loret de Mola es una vil falacia, puso cifras y datos por poner, pero en realidad no conoce a Billy, yo pensé que era un hombre serio, pero me decepcionó, ahora tiene qué comprobar lo que dijo, es muy fácil atacar desde su posición”.

Detalló además que “la sobrina de Billy y su esposo, quien no era socio, son los que armaron este escándalo, pues quieren quitarlo de su cargo, pero están completamente equivocados. Es una tristeza que su propia familia esté hablando mal de él. Son ciento y tantos cooperativistas, y los disidentes nada más son como 10 o 15, ellos son los que están haciendo todo este argüende y diciendo mentiras”.

Aunque el otrora entrenador deploró esta situación, afirmó que no tiene por qué distraer a los jugadores, ellos tienen que dedicarse a lo suyo, que es entrenar y jugar bien, que para eso les pagan muy bien. Una cosa es la cooperativa y otra el equipo, y los futbolistas no deben distraerse con temas que no les incumben .

Aunque Billy no acudió al desayuno programado ayer, éste se llevó a cabo con algunos socios y con la presencia de su hermano Alfredo Álvarez, quien admitió que Jaime Ordiales podría llegar a La Máquina como director deportivo.

Creo que podrían valorar las condiciones que tiene Jaime, es una persona con condiciones, con experiencia, que ha jugado futbol, con experiencia en otras organizaciones, me parece que es una persona seria y profesional , mencionó el vicepresidente del conjunto cementero.

Por otro lado, este mismo jueves llegó a la capital del país el volante uruguayo Pablo Ceppelini, quien tras aprobar los exámenes médicos correspondientes fue confirmado como nuevo refuerzo de Cruz Azul, al igual que el portero Sebastián Jurado. Ambos futbolistas, quienes serán presentados de manera oficial este viernes, firmaron contrato por tres años.

(Con información de Notimex)