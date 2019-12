En la Conade no hay triangulación de recursos, defiende Ana Guevara

Ciudad de México. A un año al frente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Ana Gabriela Guevara afirmó estar "tranquila", porque en su gestión no existe triangulación de recursos y se aplica la política contra la corrupción como lo mandató el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Dijo que las denuncias presentadas en la Secretaría de la Función Pública y los documentos que ha exhibido el diputado Ernesto Vargas no tienen fundamento ni son verídicos; "no me distraigo tengo cosas más importantes en qué ocuparme y estoy tranquila de lo que dice un merolico", al que luego le diría "Titino".

La directora general de la Conade destacó que los seleccionados a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 no tienen de qué preocuparse porque todo está garantizado y que el Presidente le dio la instrucción de los incentivos que recibirán los ganadores de medallas, de las que, a la directora de la Conade le encantaría que se ganaran 10, lo cual superaría los nueve metales obtenidos en México 1968.

Anunció que este martes, López Obrador se reunirá con la selección de beisbol que clasificó a la justa olímpica japonesa en la que estarán empresarios y directivos.

La ex velocista sonorense entregó esta noche premios económicos a los atletas y entrenadores que se ubicaron del primero al quinto lugar en los campeonatos mundiales de este año en el deporte convencional y adaptado.

Fueron 42 y sin dar las cifras de los premios señaló que no todos los deportistas estuvieron a la ceremonia y cena con música de banda ofrecida esta noche en el Centro Nacional de Talentos Depirtivos y Alto Rendimiento (CNAR).

La taekwondoísta María del Rosario Espinoza instó a sus compañeros a escribir sus historias como ella lo continúa haciendo con tres medallas olímpicas y mundiales.