Rayados debe ir por el título; se le puede ganar a europeos: Aguinaga

Viernes 13 de diciembre de 2019. Alex Aguinaga recordó cuando Necaxa venció en penales al Real Madrid para conseguir el tercer lugar en el Mundial de Clubes del 2000, una marca que hasta ahora no se ha superado. Pese a que el ex mediocampista reconoce que en ese entonces terminar entre los tres primeros era más complicado por el formato anterior, confía en que ahora Monterrey puede romper esa barrera.

No sé trata sólo de que piensen en conseguir de nuevo el tercer lugar, eso sería mediocre, hay que ir por el primer puesto, el partido decisivo es ante el campeón de Europa, pero son 90 minutos y se le puede ganar a quien sea, nosotros lo hicimos hace 19 años , dijo.

Cuando Aguinaga compitió con el Necaxa en la primera edición del Mundial de Clubes, el formato dividía al certamen en dos grupos y los líderes de cada sector se enfrentaba en la final, mientras los segundos lugares peleaban el tercer puesto. En contraste, ahora los campeones de Europa y Sudamérica llegan con un pase directo a las semifinales, por lo que Aguinaga consideró que el certamen pierde un poco de emoción.

El Liverpool va a llegar cuando se hayan jugado los dos primeros partidos del torneo y no se le da ese realce de estar desde el principio, es un nivel diferente. Lo mismo pasa con el campeón de Sudamérica, que sin hacer un gran esfuerzo está ante la antesala de la final, el formato cambia mucho a lo que se tenía pensado como un torneo equitativo , indicó.

Hace casi dos décadas, los Rayos empataron 1-1 con el Manchester United, vencieron 3-1 al South Melbourne y cayeron 2-1 ante el Vasco de Gama, que más tarde fue el subcampeón al perder ante el Corinthians.

El formato era diferente, indudablemente que no era nada favorable, la idea era que calificaran Manchester United y Vasco de Gama en nuestro grupo, Corinthians y el Real Madrid en el otro, pero Necaxa dio la sorpresa y venció al Madrid por el tercer lugar , rememoró.

Desde entonces sólo Monterrey (2012) y Pachuca (2017) han logrado emular la hazaña del Necaxa de estar entre los tres primeros, pero ninguno ha dado el salto para la final.

Ahora, los Rayados debutarán este sábado en los cuartos de final ante el Al Saad, de Qatar y que es dirigido por el ex jugador del Barcelona Xavi Hernández, en el estadio Jassim Bin Hamad, de Doha; el ganador de este duelo enfrentará el miércoles en las semifinales al Liverpool, campeón de Europa.

Enfrentar al Al Sadd debería ser, si no sencillo, de un pronostico positivo para Monterrey. Hasta ahora no se ha logrado superar el partido más importante (semifinales), la idea debe ser ir por el primer lugar. Es indudable que Europa tiene buenos jugadores, pero se les puede ganar a todos , sostuvo Aguinaga al señalar que el Necaxa no se intimidó ante el prestigió de los clubes de la UEFA.

Los Rayados hicieron oficial la baja del delantero holandés Vicent Janssen, quien sufrió en las semifinales de la Liga Mx una ruptura fibrilar en el aductor derecho, por lo que solicitaron a FIFA el remplazo por el juvenil William Mejía.