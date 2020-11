‘Benito Juárez’ pide a AMLO rectificar e invertir en cultura para el pueblo

Ciudad de México. Gracias a la imaginación y creatividad de un grupo de artistas, Benito Juárez (1806-1872) cobró vida para escribir una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador y llevarla personalmente a Palacio Nacional, en la cual le reconoce su lucha contra la corrupción, pero también para solicitarle un mayor presupuesto para la cultura, así como para exhortarlo a que desista de continuar con el denominado Proyecto Chapultepec y reclamar la participación de la comunidad cultural en la transformación social de México.

Un grupo de artistas plásticos, escénicos, músicos y gestores culturales se reunieron ayer con la intención de manifestarse frente a Palacio Nacional, pero debido al cierre de la calle lo hicieron sobre Correo Mayor, acto para el que confeccionaron de manera simbólica una figura de Benito Juárez, con la idea de que éste fuera el representante del contingente y demandas de los creadores.

En la misiva escrita para tal efecto, Juárez le escribe a López Obra-dor: “Me honra que por las lecturas de mis escritos, siempre hayas defendido que en política lo importante es el pueblo.

“Hasta hoy tu gran cruzada contra la corrupción ha sido muy importante y con el tiempo va a rendir buenos frutos, aunque hay que reconocer que hay mucho personaje oscuro, que sólo ve por sus intereses personales, por todo el país e incluso incrustado en tu gobierno.

Durante décadas los gobiernos neoliberales han dejado a la comunidad cultural fuera y ahora esta comunidad reclama participar en la transformación de México, sin simulaciones, con libertad, justicia y equidad e inclusión, sin racismo, sin clasismo, sin sexismo , se apuntó en el documento hecho llegar al presidente López Obrador.

“Por eso debes rectificar y aumentar el presupuesto a la cultura, la cual requiere de muchos recursos para su difusión y creación. La cultura no es un adorno y por eso la comunidad cultural te apoyó, Andrés Manuel, durante todos estos años, porque muchos pensaron que entiendes la vital función de resistencia que ha tenido y mantenido la cultura.

“La mayoría de los políticos no entienden este discurso, incluso lo desprecian, han vendido, venden, el legado histórico de México, lo han olvidado o simplemente lo desconocen, porque sólo quieren el poder. Por eso ahora, la comunidad cultural te reclama que no abandones tus promesas de campaña, ya que el presupuesto no representa esas ansias de conocimiento que tiene el pueblo, el pueblo no quiere que se invierta más y más en el Ejército, la Marina o la policía.