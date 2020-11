Luis Zapata, "un clavo ardiente en la narrativa mexicana del siglo XX"

Viernes 6 de noviembre de 2020. El escritor y dramaturgo Luis Zapata será centro de un homenaje póstumo cuando las medidas contra la pandemia de Covid-19 lo permitan, informó la Secretaría de Cultura federal en un comunicado, en acuerdo con la familia del autor guerrerense, quien murió este miércoles.

Es un momento conveniente para revaluar la protagónica presencia de Luis como uno de los baluartes más vívidos, un clavo maravillosamente ardiente en la narrativa mexicana del siglo XX , para sustituir su figura de marginal, un narrador de culto o para iniciados , expresó a La Jornada el poeta y ensayista Hernán Bravo Varela.

Su importancia capital en la literatura mexicana “es el rescate de un género que teníamos perdido probablemente desde Joaquín Fernández de Lizardi, que es la novela picaresca. El vampiro de la colonia Roma, las andanzas de Adonis García, tiene mucho de El Buscón quevediano, y dio a la narrativa nacional una nueva experimentación con ese género que parecía polvoso y lengua muerta”.

El más revolucionario

En la celebración de su cumpleaños 60, Luis Zapata dijo: Siempre me ha divertido escribir, y quizá no sólo eso: la escritura ha representado muchas veces mi manera de entender la vida, o de no entenderla, y de angustiarme menos por mi confusión. Si tuviera que escoger entre vivir y escribir, elegiría, por supuesto, escribir, aunque en ocasiones he creído lo contrario .

En 2019, la Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciu-dad de México conmemoró las cua-tro décadas de la publicación en 1979 de su texto más conocido: El vampiro de la colonia Roma.

En 2014, en la conmemoración por el 35 aniversario de la primera edición de ese título, José Dimayuga, Sergio Téllez-Pon, Michael Schuessler y otros, concordaron en que es el más revolucionario del siglo XX por su temática y su estructura de largo monólogo, que revela el placer de vivir y habitar la Ciudad de México.

Para Hernán Bravo Varela, El vampiro de la colonia Roma es “una espléndida, brillante, cáustica, muy sabrosa y cachonda evocación de la vida y los milagros de este prostituto o, mejor decirlo con las palabras debidas, chichifo, que también resulta en un retrato de época muy singular, desenfado, jolgorio y carnaval sinfín que fue la sensualidad antes de la llegada de la pandemia del sida en los años 80.

“Luis nunca dejó de mudar de piel y mostraba con cada novela nuevas y muy riesgosas, aunque atravesadas con mucha fortuna, búsquedas en distintos géneros. Como en Los postulados del buen golpista y En jirones. Pienso sobre todo en esta última, porque me parece la obra más lograda de todas, la más brutal y feroz de cuantas escribió.”