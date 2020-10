Más que grabador, Posada fue un periodista gráfico: Gonzalo Rocha

Ciudad de México. José Guadalupe Posada (1852-1913) más que grabador fue un periodista gráfico, que con sus ilustraciones hizo una aguda crítica sociopolítica que hoy día inspira a decenas de colegas, señala el caricaturista Gonzalo Rocha, quien deja un poco el vertiginoso quehacer de monero para trabajar la litografía.

La obra de ambos artistas se presentará en la exposición La vida no vale nada, organizada con motivo del Día de Muertos por la galería taller La Máquina, de Oaxaca.

Rocha tuvo oportunidad de trabajar en una antigua máquina litográfica que el impresor Francisco Limón llevó a Oaxaca desde París. El aparato servía para etiquetar puros y es similar al que Posada utilizaba para hacer sus grabados.

Las ilustraciones de Rocha además de referirse a la obra del autor de La Catrina, también incorporan algún elemento de otro artista, así vemos un Guernica (Picasso) de calacas, una Última cena (Da Vinci) presidida por Posada y sus personajes, así como los perros de Rufino Tamayo fieles a la huesuda, al final, el resultado de piezas como esas es también muy rulfiano , explica el caricaturista.

La litografía que da nombre a la exposición también se refiere a los feminicidios y presenta una imagen que Rocha retomó de uno de los grabados de Posada donde representa a Francisco Guerrero Pérez, El Chalequero, primer asesino en serie del cual se tuvo registro en México, que en la capital del país mató a alrededor de 20 mujeres dedicadas a la prostitución entre 1880 y 1888.

Las impresiones originales de Posada que se van a exhibir pertenecen a la colección de Limón, quien trabajó durante muchos años en el centenario taller litográfico parisino Clot, Bramsen & Georges, instalado en la rue Vieille du Temple, muy importante para los artistas mexicanos, como Francisco Toledo.

Es muy interesante experimentar en litografía, trabajar con la tinta y dejarse llevar por el error. Mi primera experiencia fue en 1992. La técnica es efectiva para lograr muchas reproducciones de una sola obra; muy buena para tirajes altos. Como caricaturista conozco el proceso de trabajar muy rápido; así es el periodismo , detalló Rocha.

El historietista narró que “Posada trabajaba en esas coordenadas. Cuando me preguntan si era artista o artesano digo que era un periodista ilustrador, ciento por ciento. Cuando hago litografía es un poco al revés; es decir, cuando puedo desprenderme del periodismo me pongo a hacer una litografía que no será para ser publicada para el día siguiente, sino que tengo el tiempo para retrabajarla, quitarle, hacer pruebas, tirando más a tratar de realizar una obra de arte.

Tanto el grabado como la litografía en su momento fueron tecnologías de reproducción que se descontinuaron con la llegada de las rotativas y ahora quedan para hacer arte, justamente.

La inauguración de La vida no vale nada: Rocha-Posada se realizará de manera virtual este domingo en la página de Facebook Cultura y Turismo Municipal de Oaxaca de Juárez, a las 20 horas. De manera presencial y bajo estrictas medidas sanitarias Covid-19, habrá también una apertura de la muestra a las 19 horas en la galería taller La Máquina (calle Cinco de Mayo, número 413 en el Centro de la ciudad de Oaxaca de Juárez). Estará en exhibición hasta el 5 de febrero de 2021.