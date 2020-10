Muere el artista plástico Arturo Rivera

El pintor Arturo Rivera, de 75 años, falleció la madrugada de este jueves a causa de una hemorragia cerebral provocada por una caída que sufrió en su casa-estudio de la colonia Condesa, en la Ciudad de México, de acuerdo con informes de su hija Emilia. La noticia sorprendió a colegas, amigos y admiradores del artista considerado “de culto”.

El poeta Ernesto Lumbreras comentó en su muro de Facebook que apenas el miércoles había recibido un correo electrónico de Rivera pues el pintor “quería que una obra suya engalanara la portada de un libro mío. Sin tardanza me envío cinco piezas para escoger. Me contó que en las últimas semanas batallaba para caminar, que había pasado unos días en Tepoztlán prácticamente mirando por la ventana. Había dejado de pintar, leía, pensaba, recordaba su vida. Antes de colgar me dijo que estaba mejorando su situación locomotriz gracias a una terapia. Lo escuché de buen ánimo, malediciente, pícaro y jovial”.

El Instituto Nacional de de Bellas Artes y Literatura señaló que Arturo Rivera deja un trascendente legado en la plástica del país y recordó que en 2005 ganó el Primer Premio en la II Bienal de Arte de Pekín, China con el óleo Llegando a Nueva York, que ahora pertenece a la colección del Museo Nacional de Arte de ese país.

Con una formación rigurosa en la Academia de San Carlos, Arturo Rivera siempre defendió la búsqueda creativa a través del dibujo, la gráfica y la pintura.

En 1969 presentó su primera exposición individual en homenaje al Che Guevara. En 1973 estudió serigrafía y fotoserigrafía en Londres. En 1976, se trasladó a Nueva York y en 1978 comenzó con su característico estilo realista. En 1979 por invitación de pintor Mac Zimmerman se fue a Múnich, Alemania como su asistente.

Regresó a México en 1981 para una exposición en la Universidad de las Artes y las Ciencias de Valencia. En el 2000, se seleccionó la obra de Arturo Rivera para una exposición de pinturas de autorretratos en el Museo del Palacio de Bellas Artes, Ciudad de México junto con obra de Diego Rivera, Frida Kahlo, Francisco Goitia, entre otros.

En 2003, Arturo Rivera fue distinguido por el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, México (MARCO), como “maestro del arte mexicano del siglo XX”.