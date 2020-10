Anne Carson y Raúl Zurita, en la FIL Oaxaca

Martes 27 de octubre de 2020. La poeta y ensayista canadiense Anne Carson y el poeta chileno Raúl Zurita, premios Princesa de Asturias de las Letras y Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, respectivamente, participaron en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Oaxaca en el ciclo Lecturas para reinventar el presente.

Dos poetas imprescindibles: Zurita, quien ha sido capaz de construir una experiencia estética con la denuncia, un discurso innovador y experimental en el que ha conjugado el lenguaje y el cuerpo, lo visual y lo rítmico, el gozo y el martirio, lo profundamente trágico y, a pesar de eso, la belleza indiscutible de la vida , expresó Venia Reséndiz, presidenta de la asociación civil Fondo Ventura, quien hizo la presentación en este encuentro virtual.

Y Anne Carson, cuya propuesta de retomar la mitología grecolatina en su literatura desde formatos inusuales, probablemente incluida en su incursión en el ámbito del arte, le ha valido ser considerada una de las escritoras contemporáneas más eruditas e innovadoras del medio literario actual .

Cantos, olas y el desierto

Primero, Raúl Zurita (Santiago, 1950) leyó fragmentos de su obra poética en este encuentro literario que se realiza vía Internet. Y se escuchó por el altavoz de la computadora:

El Pacífico es el cielo cargan entonces los ríos que se / aman abriéndose / como abanicos creciendo hasta reventarse en las olas / del océano que se rompe arriba del horizonte. Son los / antiguos ríos anotan los hombres mirándolos No: son / las mareas del cielo replican las crestas del Pacífico / álgidas viniéndose entre las nubes.

Su voz da paso a Cantos para las cantantes olas del desierto: La Paz para los desiertos que / somos, / para la visión del cielo cubierto / de islas, para los / arenales del mar .

Y esta dedicatoria en Canto a su amor desaparecido:

A la paisa / A las madres de la Plaza de Mayo / A la agrupación de los familiares que no aparecen / A todos los tortura, palomos del amor, países chilenos y asesinos.

Leyó también Las ciudades de agua I, II y III, Carta a los mangantes y Todo está en ti, y terminó su participación así: