Tonalli, ejemplar maestro y bailarín mexicano / Elena Poniatowska

La seguridad de Tonalli González Soto me deja atónita. No es un adonis. Es de baja estatura y tiende a la gordura, pero la fuerza que emana de su carácter, la exactitud de sus movimientos, la convicción de sus palabras es irrebatible. ¿De dónde sacó esta seguridad en sí mismo? Lo observo con admiración. Responde a mis preguntas sin inmutarse, me confronta, desafía como un dios azteca. Ni me aprecia ni me desprecia, sólo me informa que no entró al Cedart y que en el bachillerato Jesús Reyes Heroles, se presentó ante todos: Voy a dedicarme a la danza .

“A los siete años vi a una prima bailar y me dormí. A los 10 años, en el Parque de La Bombilla, vi bailar al Ballet de Amalia Hernández, el Jarabe nayarita, con sus machetes levantados al cielo. Los machetes representan a los sembradores de Nayarit. Me sorprendieron; tomé los cuchillos de la cocina y practiqué a escondidas. De ahí me nació el gusto. En la secundaria descubrí que tenía facilidad para zapatear, entendía los pasos. A los 15 años, decidí dedicarme a la danza folclórica.”

Hemos viajado a algunos estados. Queremos reflejar nuestro profesionalismo. Somos poquitos, pero no por eso vamos a entregar un mal trabajo. Necesitamos que los bailarines estén bien emocionalmente, que ninguno esté triste o distraído.

–Hablas de la curación a través de la danza.

–Sí, sí cura.

–Lo primero que me dijiste, Tonalli, sin que yo te lo pidiera, es: yo soy chaparrito, soy gordito.

–Sí, porque ese fue uno de los principales problemas que tuve; sí me acomplejé, porque yo quería bailar en la compañía de Amalia Hernández, y cuando me enteré de los requisitos me desilusioné. Fue un golpe duro, porque quería estar con ellos. Entonces, vi los grupos de la UNAM, tuve que trabajar para llegar a un buen nivel y convertirme en solista.

“Me ayudó mucho la danza a decir: ‘Si no puedes llegar por el lado estético, llega por el talento, trabaja y supérate’. Llegó el momento en que superé el nivel de muchos bailarines profesionales de grandes compañías, en fandangos, en festivales y en casi todos los tablados. Decía: ‘Yo estoy chaparrito, pero no bailan mejor que yo’. No es necesario ser alto, guapo y delgado para bailar bien. Ese fue el regalo que me dio la danza.

“Cuando me dijeron que no podía entrar a la compañía de Amalia Hernández me decepcioné. Después, crecí como bailarín; Ingrid Cadena me llevó a los cursos de verano a la escuela de Amalia Hernández y conviví con los bailarines de la compañía. Ahí me di cuenta de que bailo igual o mejor que cualquiera de ellos. En parte se cumplió el sueño, no tanto de estar en la compañía, pero sí en todos sus niveles educativos y profesionales. Yo trabajo con el ballet de la escuela y dije: ‘¿Para qué sirven mis complejos de chaparro y moreno? Ya llegué, ya estoy aquí, no como lo había soñado, pero estoy pisando el mismo salón que ellos, sólo me falta bailar en Bellas Artes’. Algún día.

Soy muy crítico conmigo. Si me equivoco en una función, practico para corregirlo. Antes de bailar siento calma, siento mucha paz.

–¿Y los recursos económicos para trajes, vestidos, zapatos?

–La maestra Cadena ha financiado, si no todos, sí la mayoría de los vestuarios, que son carísimos. Una falda cuesta mil 500.

–¿No tienes temor al rechazo?

–Ya no.

–Pero sí tuviste.

–Sí. Hubo un tiempo en el que mis papás no me apoyaban, a mi hermano le valía, que no dejaba para vivir, cosa de homosexuales. También me tocó eso, pero no le di mucha importancia a que me dijeran que yo era gay. Cuando me veían que tenía novia me preguntaban: ¿No que eras gay? Yo no soy gay, soy bailarín. Enseño a niños. Soy duro con ellos. Soy de la idea de que un niño puede hacer cualquier cosa siempre y cuando no lo consientan sus papás. Hace 12 años di un curso de verano y me llegó una niña con problemas en los pies, usaba zapato ortopédico, la mamá me dijo: No puede hacer esto, no puede hacer lo otro . Entonces, ¿para qué me la trae si no puede hacer nada? , Ay, es que quiero que haga algo . Señora, usted no puede asistir a la clase . A la niña le dije: Ven, te voy a ayudar a brincar . Le dibujé un avioncito, la agarré de la mano y ordené: Sube un pie . No puedo . Sí vas a poder, tu mamá no está, y si tú me acusas con ella, yo te voy a acusar también. Es nuestro trato . Cuando llegó la clausura de ese curso hicimos una presentación de danza y la niña bailó. La mamá, llorando, me dio las gracias y respondí: Su hija sí puede, usted es la que tiene miedo y la sobreprotege . Y le dije a la niña: Ya es cosa tuya si sigues dejando que tu mamá te diga que no puedes. Ya viste que sí puedes .