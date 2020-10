Tras siete meses, reabre sala principal de Bellas Artes

La Sala principal del Palacio de Bellas Artes, el más importante escenario cultural de México, reanudará este viernes, a las 19 horas, sus actividades presenciales tras permanecer siete meses cerrada al público debido la pandemia.

Lo hará con la Gala de Concertistas de Bellas Artes 2020, en la cual se rendirá homenaje al compositor sonorense Arturo Márquez, por sus 70 años de vida, y se celebrará el 250 aniversario del natalicio de Ludwig van Beethoven.

Las autoridades del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) informaron que de las mil 396 butacas de la sala, sólo se ocuparán 141 ubicadas en el área de Luneta, en la planta baja del recinto.

Según el titular de la Coordinación Nacional de Música y Ópera (CNMO) del INBAL, José Julio Díaz Infante, la venta de localidades estaba muy avanzada la noche del miércoles y era muy probable que este jueves se agotaran.

En conferencia de prensa, el funcionario informó que para la reapertura de ese espacio se seguirá una serie de medidas sanitarias especiales, además del protocolo instrumentado por las autoridades de salud, que incluye un filtro de ingreso en el que se mide la temperatura, se exige el uso permanente de cubrebocas y se desinfectan manos y calzado.

Esas medidas especiales, detalló, contemplan que las presentaciones musicales, hasta nuevo aviso, no rebasarán 70 minutos de duración, serán sin intermedio y tanto los artistas como el público deberán usar todo el tiempo cubrebocas, además de que los programas de mano serán ya digitales (descargables mediante código QR) y antes de cada obra se anunciará su título y se dará una breve información sobre ella.

A lo anterior se suma que las puertas laterales de la sala permanecerán abiertas durante las presentaciones, para permitir la ventilación completa del espacio y que fluya el aire de manera natural, así como que el personal de apoyo será el mínimo necesario para atender las necesidades del evento y la audiencia.

Respecto del cuidado de los artistas, indicó que se cuenta con un estricto protocolo el cual, además del filtro sanitario, incluye procedimientos para estar en el foro y los camerinos ya no pueden compartirse; y en el caso de los pianistas, el instrumento será limpiado entre una obra y otra con una sustancia especial que higieniza y no daña al instrumento, en particular la capa de marfil.

La Gala de Concertistas de Bellas Artes 2020 será grabada y transmitida de manera posterior y gratuita como parte del Programa Contigo a la Distancia. En ella participarán los pianistas María Teresa Frenk, con una serie de cuatro poemas del mexicano Leonardo Coral; Claudio Herrera, con la sonata 17 de Beethoven, La Tempestad; y Carlos Adriel Salmerón y Erik Cortés, con Variaciones sobre un tema de Beethoven para dos pianos a cuatro manos, de Camille Saint-Saëns, además de que Emmanuel Padilla interpretará su versión para arpa del Danzón 2, de Arturo Márquez.

El titular de la CNMO informó que las actuaciones presenciales de los Concertistas de Bellas Artes llegarán también a la Sala Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes (Cenart), donde tienen programadas cuatro fechas: 25 de octubre, 15 y 29 de noviembre y 13 de diciembre. Serán de entrada gratuita y limitadas a 160 personas, cifra que representa el 30 por ciento del aforo total.