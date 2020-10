Leduc, el director renovador del cine nacional: colegas, actores y críticos

Dolores Heredia, actriz: Estoy muy triste. No logro digerir todavía su partida. Éramos muy cercanos, un gran amigo. Una referencia fundamental para mí. Grande, querido, talentoso, inteligente, comprometido con su tiempo y su hacer. Se sentirá su ausencia. Tengo triste el corazón .

Alberto Cortés Calderón, director de cine: “Es una pérdida grande. Paul Leduc fue de los cineastas de izquierda en México. Sus películas tenían una gran fuerza y claramente se contaban desde la izquierda. Allí están Reed: México insurgente o Frida. Recordemos que esta última película detonó toda la fridomanía. Si una revisa su filmografía, se da cuenta de la importancia de esa mirada con un compromiso político y eso es lo que vamos a extrañar.

“Es una lástima que no se haya podido hacer su último filme, Bajo el volcán, basado en la novela homónima de Malcom Lowry, encontró muchas dificultades. Hubiéramos tenido una mirada interesante de ese México del que habla Lowry. Sí creo que de alguna manera es muy dolorosa y fuerte esta pérdida para el cine mexicano, latinoamericano y mundial, por esa mirada tan especial y comprometida con un México del que ya sabíamos todos los problemas que teníamos, pero un poco a partir del cine se proponía una discusión del país que queremos.

Lo más importante de Paul es esta originalidad de sus películas, esa propuesta, esa visión, ese compromiso por el cambio, por crear un México más justo. Paul tenía eso y ahora es difícil encontrar en los cineastas un compromiso de esa magnitud. Se va un cineasta que nos había enseñado la importancia de comprometerse.

En redes sociales, la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, colegas e instituciones despidieron al director.

Alejandra Frausto, secretaria de Cultura: “Me duele la muerte de Paul Leduc, cineasta de vanguardia. Su obra, con dimensión social, ha dado clásicos como Reed: México insurgente o Cobrador. Su mirada denunció los abusos a las comunidades otomíes en el Valle del Mezquital. Abrazo fuerte a Juan, Valentina, Bertha y Luisa”.

Roberto Sosa, actor de varias de sus películas: “Barroco... Latino Bar... Dollar Mambo... gracias por llevarme contigo, por tus conversaciones, por tu música, por tu humor... nos harás falta”.

Las manifestaciones luctuosas del gremio cinematográfico: El equipo que conforma el Festival Internacional de Cine de Guadalajara lamenta el sensible fallecimiento del cineasta Paul Leduc, expresamos nuestras más sentidas condolencias y nos unimos al sentimiento de dolor de sus familiares .

El Festival Internacional de Cine de Morelia lamenta con profundo dolor la irreparable pérdida de Paul Leduc, una de las figuras más importantes del cine independiente en México .

Sergio Olhovich, director, guionista, actor y productor de cine y teatro: Siento mucho la sorpresiva muerte de mi amigo y colega Paul Leduc. Coincidimos por varios años en las reuniones en La Habana como representantes de México para contribuir a la organización del nuevo cine latinoamericano. Su obra cinematográfica debe perdurar .

Vanessa Bauche, actriz: Abrazo fuerte a su familia y allegados. Aplauso eterno. Buen camino al admirado .

Carlos Bonfil, crítico de cine: “Paul Leduc es una voz independiente, heterodoxa y muy original en el contexto del llamado Nuevo Cine mexicano de los años 70. Se distinguió por haber incursionado tanto en el cine de ficción como en el documental, y se recuerdan mucho películas notables como México insurgente o Etnocidio. Creo que en eso fue promotor del cine independiente. Perteneció al legendario grupo Nuevo Cine, el cual era crítico, y también colaboró mucho en el famoso cine independiente de México. Pero al margen de esta labor de promotor de cine independiente, en los años 80 se distinguió con películas como ¿Cómo ves? y esa trilogía que era desconcertante y muy novedosa que reunía música y literatura y que eran Barroco, Latino bar, Dollar Mambo. Luego vino una silencio a lo largo de 13 años y regresó al cine con Cobrador. En la memoria de los cinéfilos queda su voz independiente y su ser como defensor de un cine experimental y propositivo. En su generación, uno de los cineastas más brillantes y que siempre dio verdaderamente un ángulo nuevo al cine mexicano”.

#Especial In memoriam Paul Leduc:



📽️"La flauta de Bartolo y los animales"

Domingo, 21:00h.



📽️"Cobrador: In god we trust"

Domingo, 22:30h. pic.twitter.com/gCtvVlg6Sp