Con creaciones en barro negro, mujeres apoyan a otras en Oaxaca

Ancestrales técnicas oaxaqueñas para crear figuras de barro son usadas por la artista Pita Wild (República Checa, 1981) para declarar que la vida sigue . Un ángel de voluptuosa redondez o un jarrito negro adornado con miembros viriles son algunas de las piezas que ha elaborado gracias al aprendizaje con maestras alfareras de tres comunidades.

La vida sigue es el nombre de la exposición organizada por el colectivo Arte Mujer Oaxaca (Armo), en la que participaron 12 creadoras y que se inauguró el pasado 5 de septiembre, en el primer aniversario luctuoso del artista Francisco Toledo, quien fue recordado por su labor para enaltecer las artes tradicionales antes de iniciar la exhibición de las piezas en Casa Murguía, en el centro histórico de la capital oaxaqueña.

Es triste la situación que estamos viviendo debido a la pandemia de Covid-19, ver a Oaxaca sin sus calendas , expresa Pita Wild en entrevista. Pero la vida sigue y va a seguir. Como artistas debemos continuar adelante de alguna manera, aunque se dificulten las ventas .

La actividad de los creadores, considera, es una necesidad interior , la cual no ha cambiado tanto para la artista visual, pues ella está acostumbrada a trabajar encerrada en casa o el taller. Sin embargo, cambió el ánimo; se está prolongando la situación .

Pita lleva casi ocho años en esta tierra en el sur del país, más de lo que imaginé, yo venía por unos días . Mientras viajaba por México, varios le recomendaban debes ir a Oaxaca . Acudió con ciertas reservas, sin expectativas. Resultó que tenía mucho que ofrecerle.

Llegué al lugar más indicado. Me encanta Oaxaca porque tiene mucha riqueza cultural, artesanías y artes. Me gustan estas oportunidades para acercarme a las comunidades y compartir saberes. Siento que llevo tiempo aquí y todavía me falta mucho por conocer.