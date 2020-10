Presenta García Abreu libro de entrevistas a escritores destacados

Ciudad de México. El ensayista y editor Alejandro García Abreu considera a la entrevista como un género literario. Es un testimonio, define, pero también una de las formas de las artes y la mayor conversación posible.

Así lo sostiene en su libro El origen eléctrico de todas las lluvias: Entrevistas con escritores, artistas y pensadores, presentado de manera virtual este miércoles como parte de la Feria Internacional del Libro Monterrey 2020.

El volumen (Taurus) reúne 32 conversaciones que el también periodista cultural ha sostenido a lo largo de los recientes 15 años con algunas prominentes personalidades del ámbito cultural internacional.

Entre ellas, los escritores Orhan Pamuk, Michel Butor, Emmanuel Carrère, Roberto Calasso, Mircea Cartarescu, Javier Cercas, Claudio Magris, Goran Petrovic, Ricardo Piglia, Cees Nooteboom, António Lobo Antunes, James Ellroy, Enrique Vila-Matas, Monika Zgustova y Etgar Keret.

También, el filósofo y sociólogo Gilles Lipovetsky, el artista visual Vicente Rojo, la historiadora Fania Oz-Salzberger y el artista y crítico de arte Joan Fontcuberta, así como a los fotógrafos Nan Goldin y Daniel Mordzinski.

Alejandro García Abreu (Ciudad de México, 1984) describió a su libro como un homenaje a aquellos autores que han marcado su vida desde que era adolescente, así como un invitación a conocer y disfrutar la obra de cada uno de ellos.

“Desde que comencé mi trabajo periodístico, he entrevistado a entre 900 y mil 200 figuras de la literatura y otras artes, gran parte han sido mexicanos; ya dedicaré un libro especial a ellos. Aquí (en el libro) cree una reunión con los más especiales para mí, fue una criba muy difícil”, explicó.

“Seleccioné mis entrevistas predilectas no en función del autor, sino del todo, porque muchos comparten visiones estéticas y principalmente éticas. Por más diferente que sean sus trabajos, todos comparten intereses verdaderamente éticos, lo principal para ellos era comunicarse con un público, los espectadores de sus obras, sus lectores”.

El autor precisó que la entrevista es la mayor conversación posible porque para poder sentarse a charlar con un escritor, pensador o artista es indispensable tener un alto nivel de preparación, lo cual implica, si no conocer la totalidad de su obra, sí el grueso de la misma, así como diversos aspectos de su biografía.

Destacó que su fundamento, así como el de los 32 personajes entrevistados, ha sido siempre la curiosidad y recordó lo dicho por la novelista Siri Hustvedt de que en muchas ocasiones las preguntas son más importantes que las respuestas.

Para el poeta Francisco Serrano, El origen eléctrico de todas las lluvias funciona como una impresionante lista bibliográfica, y reconoció la capacidad de Alejandro García Abreu para lograr que los entrevistados digan algo que no habían dicho antes y acaso ignoraban que podían decir.

Comparó esas charlas con una forma interior de retrato en el que el autor puede centrarse en aquellas cosas que le importan: “Es un fotógrafo, no un paparazzi. No busca exponer a los entrevistados, sino mostrarlos (...) Alejandro se apropia de los escritores de una manera que los enriquece; no es un parásito, sino una vitamina”.