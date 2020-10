Presentan en Fil Zócalo 'Sabemos cómo vamos a morir', de Taibo II

Ciudad de México. Hay libros que exigen ser escritos y otros que un autor desea escribir antes de fallecer. La más reciente obra de Paco Ignacio Taibo II, Sabemos cómo vamos a morir, es de esas rara avis en el que ambos aspectos confluyen.

Según el autor, ese hecho se debe a la historia que cuenta, un suceso verdadero que es poco conocido y resulta ejemplo de valentía y dignidad: la de un puñado de jóvenes judíos, hombres y mujeres, que se enfrentó a las tropas nazis en el gueto de Varsovia, Polonia, para defender hasta lo último su vida.

“Esa insurrección de los adolescentes socialistas judíos contra los nazis es uno de los grandes momentos de la historia de la humanidad: 200 jóvenes que se levantan en armas contra 3 mil miembros de las SS y resisten dos semanas”, resaltó.

Publicado por Planeta, el libro es resultado de la actual pandemia, pues si bien requirió de una investigación de ocho años, el escritor comenzó a redactarlo a fines de febrero pasado y lo concluyó tres meses después.

Fue presentado la noche de este lunes en la XX Feria Internacional del Libro del Zócalo (Fil Zócalo) Virtual, con una charla de una hora de Taibo II con su colega Sabina Berman, a quien la historia de ese libro, dijo, le es muy próxima en términos familiares.

Una carta encontrada hace ocho años fue el disparador de esa apasionante crónica testimonial histórica, como definió el también director del Fondo de Cultura Económica (FCE) a su más reciente libro. Se trata, contó, de una misiva escrita por Mordejái Anilevich, el joven dirigente de esa insurrección, en la que asienta que los judíos de ese gueto sabían de antemano que iban a morir, pero luego supieron también la forma en que lo harían, luchando.

“La reflexión --contó-- me llevó a investigar largo tiempo esa historia, recorriendo espacios de la historia desconocidos y, sobre todo, muy abrumado por el peso. El gueto de Varsovia llegó a meter a 600 mil personas a las cuales luego fueron sacando de miles para mandarlas al campo de exterminio de Treblinka. Es una de las máquinas de muerte más terribles que ha creado el planeta”.

Taibo II confesó que al comenzar a escribir el libro tuvo miedo de verse abrumado por la enorme cantidad cifras que hay en torno de ese episodio histórico y que se le volviera un problema numérico.

“Entonces, estuve buscando minucias, detalles, gestos, símbolos, anécdotas del cotidiano para ir creando el contexto, sin salirme. No me importa lo que está pasando en Europa en esos momentos, tampoco el conjunto del Holocausto, lo que me importa es el gueto de Varsovia”, explicó.

“Está lleno de pinceladas; por ejemplo, contar cómo se asesinó también a medio millón de gitanos y cómo 200 mil homosexuales alemanes y polacos fueron llevados al campo de la muerte sólo por esa condición, y de ellos la mitad nunca volvió”.

Resaltó que las cifras no podían esconder la narrativa y aseguró que tenía suficiente material para hacer un libro de investigación formal de 400 páginas o una novela muy extensa, aspectos que desechó y optó por la crónica ante la fuerza de una realidad como la referida.