“Los periodistas deben luchar en aras de la democracia”: Jon Lee Anderson

Ciudad de México. Los periodistas son parte integral en la preservación y consolidación de la democracia, son un pilar fuerte de ésta, declara Jon Lee Anderson (California, 1957).

En entrevista con La Jornada, a propósito de la publicación de su libro Los años de la espiral: Crónicas de América Latina, el periodista explica que, ahora más que nunca, el gremio tiene que militar en ese sentido y luchar en aras de la democracia, no es una brecha ética, es un deber, porque si no lo hacemos, quienes ahora nos dicen desde el poder que somos enemigos del pueblo, ganan y, ¿a dónde iríamos?

Colaborador habitual de la revista estadunidense The New Yorker, Jon Lee Anderson, mentor de varias generaciones de reporteros, se ha especializado en temas políticos, particularmente en conflictos y guerras.

En Los años de la espiral, editado por la Universidad Autónoma de Nuevo León y Sexto Piso, reúne una selección del trabajo que ha realizado durante una década sobre “una de las regiones más desi-guales del mundo, la más asesina, con la peor seguridad pública, con el mayor problema de narcotráfico y, por ende, con una falta de estado de derecho, donde la democracia, que es el modelo compartido aparentemente por todos, está en jaque. Este libro contiene el preámbulo del momento que se vive en el continente. Estamos en un impasse: Biden o Trump. América Latina tiene aún un trecho muy difícil por delante”, explicó.

En el volumen incluye agudos perfiles de personajes como Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Fidel Castro, Dilma Rousseff, Jair Bolsonaro, Manuel Noriega, Luiz Inacio Lula da Silva y Pablo Escobar, a la par de puntuales descripciones de políticos mexicanos como Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray y Ricardo Anaya, sin faltar Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En 2017, el periodista, quien realizaba un artículo para saber cómo lidiaba México con el entonces nuevo presidente estadunidense, Donald Trump, tuvo un encuentro fascinante con Carlos Salinas de Gortari, recuerda. “Salinas me recibió en su casa, en su biblioteca que de por lo bonita se te cae la baba; ahí están sus monturas plateadas de charro. Me sorprendió su presencia física, porque en las fotos es un hombre calvo, de bigote, que luce como un contador, pero es fuerte, rápido, muy agudo. Había leído algo mío y de inmediato me lo dijo, supongo que lo hace con muchos, decir que te conoce y evidenciar que te ha estudiado.

Para algunos será halagador, pero también asusta, porque te das cuenta de inmediato de que estás con alguien que no te va a soltar así nada más. No puedes ser liso con él, te mantiene la mirada fija, es un tipo impresionante en persona, muy socarrón, muy mexicano en eso. Generoso y habilidoso al discurso, malhablado hacia los que no quiere y también es seductor. Tiene coraje al hablar, pero cuando no quiso mencionar algo, no lo hizo. Me encantó la experiencia, quisiera volver a verlo.

En 2018, el periodista acompañó a AMLO en su campaña presidencial, “ahí perfilé a un candidato cercano al poder, sabíamos que iba a ganar con su promesa de revolucionar a México, con algunos claroscuros. Es hermético, sobre todo con su vida privada, simpático, afectivo.

“Ahora en el poder, se nota que no ha despegado su revolución ni su Cuarta Transformación. Se ha empeñado en dominar la pauta mediática con sus mañaneras y en apaciguar a Trump, a lo mejor en aras de bajar la bravuconada para que la población mexicana no pague el costo. Pero esto lo ha puesto en una esquina poco admirable, tanto para él como para su legado y su política regional.