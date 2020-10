Los Chamucos toman Los Pinos, a 52 años del 68

Los Chamucos hicieron de las suyas en la conmemoración que el Complejo Cultural Los Pinos efectuó este viernes de los 52 años del movimiento estudiantil del 2 de octubre de 1968.

Con su estilo chacotero e irreverente, los moneros Antonio Helguera y José Hernández, de La Jornada, así como Rafael Pineda “Rape”, mejor conocidos como los Hijos del Averno, tomaron de manera simbólica por unos minutos la Calzada de los ex Presidentes, el paseo dentro de Los Pinos donde se encuentran las estatuas de los gobernantes del país, para ajustar cuentas con algunos de ellos mediante el humor y la crítica.

Centraron su atención en Gustavo Díaz Ordaz, representado por su efigie, a quien le hicieron una entrevista ficticia a propósito del 2 de octubre, en la cual el ex mandatario “expresó” su incomodidad porque la gente se acuerda de él sólo en esta fecha, cuando gobernó los 365 días del año.

Con la voz prestada de Helguera, “reconoció” que ahora que el recinto dejó de ser la residencia presidencial para convertirse en espacio cultural, muchos de los visitantes buscan acercarse a su estatua para decirle sus cosas, aunque la mayoría desiste, aseguró, cuando se acuerda de “quién soy, quién fui y de lo que soy capaz, y entonces los recordatorios se los lleva mi colega el pelón”, en referencia a Carlos Salinas de Gortari.

Inquirido de su opinión sobre la consulta para enjuiciar a los ex mandatarios, Díaz Ordaz se pronunció totalmente a favor: “Estoy de acuerdo. Pienso que a todas esas personas que quieren participar en esa consulta se les debe llevar al Campo Militar número uno e interrogar de una por una por una para ver si de veras están seguras”.

Respecto de su parecer sobre que le finquen responsabilidades por la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco, “aclaró” que la historia ya lo juzgó y que él hizo lo propio, y la resolución fue que quedó exonerado. Respuesta que provocó que los moneros lo juzgaran de manera expedita y amagaran con destruir su estatua con palas y picos.

Como parte de su acción crítica-satírica, titulada Juicio a Ex Tatúas y que fue transmitida por la cuenta en Facebook del citado complejo cultural, Helguera, Hernández y Rapé realizaron el estreno de una canción en la que éste último dio muestras de sus buenas dotes como cantante.

Mientras las cámaras hacían tomas de las estatuas de los ex presidentes Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, el monero entonó a todo pulmón una versión burlesca de Lo pasado, pasado, aquel hitazo de JuanGa inmortalizado por José José a finales de los 70.

“Ya lo pasado, pasado,/ no a las consultas;/ yo jodí y robé,/ todo quedó en el ayer,/ ya olvidé, ya robé./ Aquí en Los Pinos pude vivir/, con harta lana,/ quiero volver otra vez/ a ser tratado cual rey,/ ya robé/. Pido un amparo para librar/ mi peculado,/ mil transas con tanto y tanto hedor/, vivo millonario, soy millonario/, cuan impune soy;/ no me han agarrado,/ me les he pelado,/ qué tranquilo estoy”.