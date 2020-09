Ponen en circulación libros bilingües de la serie ‘Literatura en lenguas originarias’

Ciudad de México. “Hoy estamos presenciando dos tendencias opuestas, por un lado, la riqueza lingüística se está perdiendo a un grado cada vez mayor, pero como reacción a este proceso hemos visto un auge en la producción literaria de las lenguas originarias.

Uno de los motivos de esta serie bilingüe “Literatura en lenguas originarias” es resaltar la diversidad lingüística y literaria de México, que es la continuidad viva de tradiciones milenarias pero que responde a las circunstancias y retos de la vida contemporánea”, explicó el doctor Charles M. Pigott, responsable de la edición.

La serie al momento está compuesta por cinco libros, uno de estos es el titulado “Nasiá racaladxe’ / Azul anhelo” de la autora Irma Pineda, quien durante esta presentación agradeció el apoyo y compromiso de todos los partícipes de esta serie, así como el trabajo de la Universidad de las Américas-Puebla a través de su editorial por presentar una serie que da espacio a voces nuevas que refrescan el panorama de la literatura en lenguas indígenas.

Por otro lado, el académico responsable del Departamento de Letras, Humanidades e Historia del Arte de esta institución educativa, compartió el proceso de trabajo que realizó junto con mujeres de un refugio para mujeres violentadas en Juchitán, Oaxaca, y recitó uno de los poemas que se plasman en el libro.

Con un total de 22 poemas Irma retrata en zapoteco y español los distintos tipos de violencia que han sufrido estas mujeres, mientras que la estudiante Anna Lucia Gutiérrez Figueroa ilustra esta obra de manera muy acertada.

Por su parte, Martín Tonalmeyotl, coordinador de la serie y coautor del libro “In xochitl in kuikatl: 24 poetas contemporáneos en lengua náhuatl” relató que desde 2018 había iniciado este arduo trabajo y gracias al vínculo con la universidad poblana, a través del Dr. Pigott, se creó esta serie bilingüe.

Respecto a su libro, relató que reúne la poesía de siete autores como Ahuízotl, José Carlos Monroy Rodríguez, Baruc Martínez Díaz, Javier Gustavo Zapoteco Sideño, Francisco Palemón Arcos, Iván León Javier y el mismo Martín Tonalmeyotl.

“Este libro está dividido por estados, el primero que aparece es la Ciudad de México, luego Guerrero, Tlaxcala, Veracruz, Querétaro y Puebla, que son los estados donde habitan muchos hablantes de náhuatl, pero también donde se está haciendo y escribiendo poesía” declaró.

Este proyecto nació de la percepción compartida entre Martín Tonalmeyotl y el Dr. Charles M. Pigott de que se necesitaban más oportunidades para la publicación de obras en lenguas originarias para apoyar a los muchos escritores que producen obras de gran calidad, pero que encuentran pocas editoriales dedicadas a la publicación de la literatura bilingüe.

Agradezco mucho por el entusiasmo en este proyecto al Departamento de Letras, Humanidades e Historia del Arte, a la Decanatura de Artes y Humanidades, a la editorial UDLAP, así como al Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista por apoyar mi entusiasmo en la publicación de esta nueva serie que busca contribuir al fortalecimiento de la literatura en lenguas originarias dentro del canon literario mexicano” declaró el Dr. Charles Pigott durante el webinar de presentación de la serie.



Finalmente, Fátima Muñoz Pérez, estudiante de quinto semestre de la Licenciatura en Artes Plásticas e ilustradora del libro “In xochitl in kuikatl: 24 poetas contemporáneos en lengua náhuatl” compartió su experiencia durante su colaboración dentro de esta serie, para la cual trabajó arduamente, leyendo e investigando las palabras y el contexto de cada poesía.

“Lo que me llevo de este proyecto es que me di cuenta que, aunque soy mexicana y de Puebla no conozco mucho de las tradiciones, me di cuenta que es algo que tiene mucha riqueza y que me gustaría incorporarlo a mi práctica para que así todas estas nuevas generaciones conozcan estas tradiciones hermosas”, afirmó.

Esta serie es una contribución más al renacimiento literario de las lenguas originarias de México, es además una invitación a los lectores para sumergirse en este mundo, dialogar con otras ideologías y contribuir al enriquecimiento del patrimonio mexicano.

La serie pronto estará disponible de manera física, por ahora “Nasiá racaladxe’ / Azul anhelo” y “In xochitl in kuikatl: 24 poetas contemporáneos en lengua náhuatl” están disponibles para su lectura y descarga en el siguiente link: https://contexto.udlp.mx/e-books/