Moving Borders sacude la pandemia en su debut virtual

Ciudad de México. “Sacudirse la pandemia”, “sacar esos anticuerpos y dejar al cuerpo inmune”, fue lo que hizo Moving Borders, compañía de danza contemporánea integrada por más de 80 bailarines, coreógrafos, maestros y mediadores culturales, provenientes de todo el país, en su debut virtual el domingo 27, en forma de “un viaje por los cuerpos”.

Este proyecto es “un acto de resistencia frente a las adversidades que enfrentamos en nuestra profesión como creadores escénicos de la danza en México”, corearon la multitud de voces allí reunidas. “Consideramos necesario crear una comunidad firme, de gran alcance para lograr un impacto significativo en nuestra sociedad por medio de nuestro quehacer que es la danza. La compañía pretende construir una red que vincule la danza y la escena contemporánea de México a nivel internacional a través de la organización, promoción, asesoría, producción y colaboración, desde la creación de plataformas, encuentros, intercambios y actividades de profesionalización con la comunidad artística en beneficio de la sociedad”, agregaron.

Para el bailarín y coreógrafo Jaciel Neri (San Pedro Tlaltizapan, Estado de México), director de Moving Borders, el proyecto de crear una compañía en “los tiempos más complejos es realmente un acto de existencia”. Es una forma de enfrentarse a “las cosas complejas con imaginación, creatividad, aunque, sobre todo, con conocimiento y sensibilidad”.

Los integrantes de la agrupación, reunidos vía Zoom desde sus lugares de origen, hablaron de por qué bailan: “A través del tiempo me ha ayudado sanar”, “me gusta crear, explorar con mi cuerpo, además me hace pensar menos”,“me hace sentir vivo, me hace sentir yo”.

Neri habló de su formación desde niño en los bailes comunitarios de su localidad. Inició su carrera profesional en la Compañía Nacional de Danza Folklórica del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura en 1993. Al año siguiente realizó su primera gira internacional a Europa, lo que se convirtió en una década de viajes y giras por México y el Viejo Continente.

Con el afán de conocer “más mi cuerpo”, así como “mi danza”, en 2004 Neri ingresó al Folkwang Hochschule, hoy Universidad de las Artes Folkwang en Alemania. Allí descubrió “el valor de la convivencia con estos jóvenes entusiastas, de muchas nacionalidades”, que le hicieron entender “el métito de la diversidad”. Es decir, al convivir con diferentes cuerpos de Asia, de Centro y Sudamérica, de Europa y Europa, comprendió “los valores y sentidos de vivir el cuerpo”.

Junto con 15 jóvenes de la Folkwang, entre ellos músicos, mimos, cantantes de ópera y actores de diferentes nacionalidades, “emprendimos un proyecto en ese momento de estudiantes. Consistía en viajar en cada uno de nuestros países y compartir todo lo aprendido. Así surgió Moving Borders”.

En 2007, Neri fundó la productora de danza Moving Borders, en 2009 la iN-Muestra de Arte Escénico en México y en 2013 CAMP_IN, encuentro escénico que vincula y fortalece la relación y sentido de las artes escénicas con la sociedad, las instituciones públicas y privadas.

La presentación terminó con la ejecución de una obra en proceso, que contó con todo y DJ, que esperan en algún momento compartir de manera presencial en las localidades de los miembros de la compañía.