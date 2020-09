Alista SRE acciones legales para reclamar datos de patrimonio nacional

El historiador David Vázquez, presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas, reconoció que Carlos Enrique Ruiz Abreu conoce muy bien el tema, aunque el AGN no tiene la capacidad operativa para realizar la conservación de todos los archivos en México, pues sus recursos económicos son insuficientes.

Sostuvo que “el saqueo de documentos es un tema que ha estado siempre presente, a veces con mayor peso, como en este caso. Por ejemplo, en San Luis Potosí hemos visto cómo se han saqueado iglesias o libros en la catedral. Y esto ocurre en muchas partes del país. Hay preocupación entre los historiadores desde hace muchos años, incluso hablaría de décadas.

Vemos con mucha preocupación esto, porque nos damos cuenta de cómo poco a poco se van saqueando los archivos históricos y las instituciones no acaban de establecer una estrategia de protección más allá de definir como delito la venta de documentos.

Archivos comunitarios, desprotegidos

Vázquez destacó que la legislación tiene cosas buenas, aunque hay otras que no contempla, como la creación de los archivos comunitarios. Hay muchas comunidades indígenas, ejidos o poblaciones que tienen sus documentos, dotaciones de tierra e historia, y no están resguardados o protegidos. No han tenido asesoría para permitir que los integren, los protejan o restauren .

Vázquez sostiene que la protección de documentos es importante dado que estamos en una serie de disyuntivas. No sólo el nuevo gobierno y la pandemia nos están haciendo que pongamos atención en algo muy importante para que un Estado se consolide, que es la cohesión social, en la que destaca la identidad y lenguajes comunes. El patrimonio documental nos permite construirlos .

Se manifiesta por el compromiso de las instituciones, maestros e historiadores de demostrar que los papeles antiguos no son sólo eso: son testimonios del actuar de las instituciones y de las personas, que tomaron decisiones para mejorar la calidad de vida de quienes los rodean, y no concebirlos como papeles que pueden ir a la hoguera o que sin mayor consideración pueden venderse en el mercado negro .