Realizan encuentro 'Punteo del Son' de manera virtual

Ciudad de México. El jaranero Joan Cruz desmintió que la música de los mixes de la sierra baja oaxaqueña sea jarocho, como se afirma, sólo porque en su interpretación se emplean jaranas.

“No se puede definir a un género musical sólo por los instrumentos con que se ejecuta. Si toco guitarra eléctrica, ¿forzosamente debe ser rock?, o si toco el ukulele, ¿significa que hago música hawaina? No todo lo que se toca con jarana es son jarocho. Es algo que se cree por el boom que ha tenido ese género; es como si se quisiera 'jarochizar' todo”, explicó.

“Los cantos de la jarana mixe provienen de músicas no consideradas son, entre ellas canciones o música de banda. No quiere decir que no toquen sones, sí lo hacen, pero no son jarochos. Los cantos de jarana mixe son retomados de otros géneros y se cantan no con la voz, sino con cuerdas punteadas”.

El músico ofreció una conferencia sobre el tema dentro del IV Recital de guitarras de son e instrumentos punteados de Latinoamérica, cuya primera de dos sesiones se efectuó la tarde de este viernes, en formato virtual.

Organizado por la asociación Punteo del Son, encabezada por la promotora cultural Soledad Zamudio y el propio Joan Cruz, ese encuentro tiene como propósito generar nuevos nichos de escuchas para los instrumentos punteados latinos, como la guitarra, la jarana, el charango y el tres cubano, además de buscar impulsar nuevas líneas de investigación y reflexión a través del arte guitarrístico latinoamericano.

La primera sesión estuvo integrada por tres conferencias de corte etmusicológico en las que se explicó el papel de la guitarra en la música tradicional de Chile, el de la bandola llanera en la de Venezuela y el de la jarana en la de la región mixe de la zona baja oaxaqueña.

La segunda se realizará este sábado, a partir de las 18 horas, y consistirá en una serie de presentaciones musicales a cargo de intérpretes de México, Chile y Puerto Rico.

El etnomusicólogo Rodrigo Vuskovic presentó su ponencia Un territorio llamado Guitarroamérica, en la que hizo énfasis en la guitarra como un territorio de conocimiento y abordó la música que interpretan las comunidades de chilenos residentes en México, en particular los exiliados, como es el caso de sus padres.

Fue un trabajo en el cual pudo recopilar un cancionero de 136 piezas, de las cuales 105 son identificables, por título, compositor y, en algunos casos, el letrista. Encontró que Violeta Parra y Víctor Jara son los músicos más socorridos.

La venezolana Merlyn Hernández detalló las características de la bandola llanera y su uso en la interpretación del tradicional joropo. Precisó que el origen de ese instrumento es confuso, por su antigüedad, aunque se especula que pudo mutar del laúd, y contó que su llegada a aquel país se dio en el siglo XVI, de la mano de los conquistadores españoles.

Las conferencias y los conciertos de este encuentro pueden seguirse en el canal oficial de Punteo del Son en Youtube.