Reabre sus puertas la Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo

Ciudad de México. Luego de seis meses cerrados debido a la pandemia de Covid-19, este jueves reabrieron los museos Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, de Arte Carrillo Gil, Nacional de la Estampa (Munae) y la Galería José María Velasco, con la asistencia de público nacional y extranjero, informó el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

Los recintos son ahora “espacios seguros”, con la implementación de los protocolos sanitarios establecidos por las autoridades de salud.

Obras y piezas pertenecientes a los artistas mexicanos Diego Rivera y Frida Kahlo, manifestaciones artísticas de jóvenes creadores, una muestra en homenaje al poeta nicaragüense Ernesto Cardenal, así como obra gráfica contemporánea se pueden apreciar en esos cuatro espacios que forman parte de la Red de Museos del INBAL.

Las puertas se abrieron a las 11 horas. El primero en entrar a la Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo fue Marco Antonio, quien se mostró entusiasmado por comenzar su recorrido. Posteriormente ingresaron Juan Carlos Zamudio, su mamá y su esposa, provenientes de Ohio, Estados Unidos.

Nathán Galarza, visitante de Ecuador, comentó: “Tuve la suerte de ser uno de los primeros que entró al museo después de la pandemia. Las medidas de seguridad me parecen muy buenas”.

En el Museo de Arte Carrillo Gil, donde se exhibe "El negro sol de la melancolía", "Rebusk2 y Parasitage", "Ruidos negros", la primera visitante fue Elizabeth Domínguez, quien fue recibida por la directora Tatiana Cuevas y su equipo de trabajo, con aplausos, mientras el personal de seguridad tomaba su temperatura y seguían el protocolo sanitario de ingreso.

Otro visitante, Arturo Salazar, quien trabaja como administrador en una escuela, mencionó que es la primera vez que visita ese museo y consideró que “las medidas que se están implementando son adecuadas, creo que son las que se están estandarizando, limpieza de calzado, gel antibacterial, la toma de la temperatura. A diferencia de otros espacios están sanitizando la ropa con un atomizador, lo cual es novedoso.

En el Museo Nacional de la Estampa, el capitalino Jorge Díaz comentó: “estoy súper contento de venir, me encantó la exposición "Instantes y silencios: Nunik Sauret". Me encantan los museos. Este ratito de desconexión de la realidad es un bálsamo y ver cosas tan bonitas y ver papel sin marcos, o sea, el papel en movimiento, pues es como ver la obra viva y eso me encantó”.

El INBAL detalló que habitantes del barrio de Tepito acudieron a la reapertura de la Galería José María Velasco, donde se presenta "Canto a México. Epigramas visuales" y "Enciclopedia de la mujer", entre otras muestras. Asistió el artista plástico Javier Torres, quien consideró que la exposición es interesante, al igual que la selección de trabajos, y las condiciones de sana distancia y todos los protocolos de sanidad.

Marisol Argüelles, directora del Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, recinto, al que llegaron visitantes extranjeros, dijo que la experiencia de reapertura “ha sido muy reconfortante, volver a ver al público nos recuerda la misión que tiene el museo de dialogar, de recibir gente, de compartir la memoria que resguarda este espacio”.

La directora del Museo de Arte Carrillo Gil, Tatiana Cuevas, reconoció que el confinamiento los obligó a establecer nuevas maneras de hacer las cosas, “estos seis meses de resguardo estuvieron marcados por una profunda reflexión sobre la función social del museo. A partir de ello, hemos trabajado sobre la idea de un museo de existencia híbrida: material y virtual.

“Tenemos confianza de que todo lo que sucederá a partir de ahora será positivo. En cuanto a nuestro quehacer, nos hemos preparado para esta nueva etapa y regresamos al MACG con un gusto enorme, planteando una nueva forma de estar en el espacio de exhibición”.

Por su parte, el director del Munae, Emilio Payán, afirmó que están preparados para dar seguridad al público, y reconoció que fueron seis meses de confinamiento, en los que todos pasamos por diferentes emociones. “Pero creo que si hoy estamos aquí para la apertura es porque tenemos la salud y la fortaleza de compartir, el tener otra vez un acercamiento con los públicos y reencontrarnos con el arte y la cultura, que es el motor y es la historia de este país”.