Se realizará en EU la séptima edición del Festival Lit & Luz

Ciudad de México. La séptima edición del Festival Lit & Luz de Lenguaje, Literatura y Arte, con sede en Chicago, promotor de la colaboración internacional entre residentes de México y de Estados Unidos, se realizará del 3 al 9 de octubre, con una serie de programas virtuales.

Por medio de conversaciones y la creación de arte nuevo, escritores, artistas y músicos participantes bajo el tema de Remix: respond and rebuild (Remix: responder y reconstruir), retomarán temas pasados, a la vez que abordarán asuntos y acontecimientos de impacto actual en ambos países.

En esta ocasión el festival recibe de nuevo a participantes como el mexicano Julián Herbert (La casa del dolor ajeno); los estadunidenses Eula Biss (Having and being had) y José Olivarez (Citizan illegal), y la mexicana/estadunidense Cristina Rivera Garza, quien prepara el libro Autobiografía del algodón. También participarán las artistas mexicanas Tania Candiani y Dalia Huerta Cano, y los estadunidenses Selina Trepp, Caroline Kent y Sebastián Hidalgo.

Este año los socios de Lit & Luz incluyen al Museo Universitario del Chopo, Departamento de Artes Visuales de la Universidad de Chicago, Departamento de Español y Portugués de la Universidad Northwestern, entre otros. La tecnología disponible en línea permitirá que el festival cuente con mayor traducción de audio simultánea, además de subtítulos, así que casi todas las actividades serán bilingües.

Los programas incluyen un documental de audio sobre artistas activistas; una lectura de poesía en vivo con participantes tanto en Chicago como en la Ciudad de México; visitas a talleres, y el evento insignia de Lit & Luz: el Live Magazine Show, el 9 de octubre. Contará con los poetas José Olivarez y Jimena González como presentadores en vivo con colaboraciones de audio y video, y más de 20 participantes de ambos países como Kirsten Leenaars, Daniel Saldaña París y Susannah Bielak.

“Ahora mismo, más que nunca, necesitamos comunidad. Aunque no podemos estar juntos físicamente, necesitamos conectarnos. A través de una programación multidisciplinaria centrada en la literatura, el arte y las ideas latinas contemporáneas, Lit & Luz fomenta una comunidad que es tanto internacional como profundamente íntima”, asegura Mike Zapata, autor de El libro perdido de Adana Moreau.

Todos los programas son transmitidos a litluz.org desde el canal de YouTube de MAKE, donde el público puede interactuar entre sí y con los participantes a través del chat en vivo. La programación completa y el calendario de eventos están disponibles en litluz.org.