"Un libro suele empezar con el deseo de aliviarse de algo": Julieta Campos

Ciudad de México. A 13 años de su muerte, que se cumplieron este 5 de septiembre, el universo narrativo de la escritora Julieta Campos sigue vigente en las atmósferas donde resuena el mar de su natal Cuba.

Sus novelas Muerte por agua (1965) y Tiene los cabellos rojizos y se llama Sabina (Premio Xavier Villaurrutia 1974) la sitúan como una de las grandes exponentes del nouveau roman en Hispanoamérica, opinan los críticos.

Campos residió en México desde 1955 (año en el que se doctoró en filosofía y letras en la Universidad de La Habana) hasta que perdió la batalla contra el cáncer de pulmón, en 2007. Tenía 75 años.

En 1953 se enamoró de las letras al tener la oportunidad de estudiar un diplomado sobre literatura francesa contemporánea en La Sorbona, en París. En esa ciudad conoció al diplomático mexicano Enrique González Pedrero, con quien contrajo matrimonio y tuvo un hijo, el escritor Emiliano González.

Al respecto, Campos narró ese momento en una entrevista con Ambra Polidori (publicada en el diario Unomásuno el 9 de junio de 1979): estudiaba en París y tenía 20 años. Me encontré a Enrique González Pedrero, que no se parecía en nada a mí y se parecía mucho. La gente solía creer, al principio, que éramos hermanos. En París, empecé a vivir en México. Vivíamos entre mexicanos. Yo adopté a México antes de que éste me adoptara a mí. Muchas veces, los latinoamericanos descubrimos lo que es nuestro cuando lo miramos desde lejos, y París ha propiciado siempre ese encuentro desde la lejanía, con estos ámbitos nuestros donde la geografía invade y penetra por los poros, donde la palabra telúrico se cae por su peso. Mi encuentro con lo latinoamericano se dio en París y fue doble. En aquel espejo, las imágenes nacionales, la cubana, y la mexicana, reflejaban también su anatomía menos periférica, su identidad más profunda .