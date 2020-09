Participa Siri Hustvedt en Hay Festival Digital Querétaro 2020

Ciudad de México. La escritora estadunidense Siri Hustvedt, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2019, está convencida de que la revolución feminista puede contribuir a generar una revolución más amplia para lograr la transformación que el mundo necesita con tanta urgencia.

“Pienso que el feminismo está conectado de manera muy profunda al cambio social; en Estados Unidos no se le puede separar del antiracismo. Vivimos una xenofobia que es parte de nuestro país desde hace mucho tiempo y cuando se ve la historia es posible observar que todo ese miedo a los otros incluye la necesidad de suprimir también a las mujeres”, explicó.



“Enfrentamos ahora el afán de hacer blanco a Estados Unidos otra vez, de allí esa profunda xenofobia y ese sentimiento antihispano que, de una forma u otra, también conllevan sentimientos antimujeres y antifeministas muy fuertes. Y el cambio social implica a todos los otros”.



Novelista, ensayista y poeta feminista, la autora señaló lo anterior como colofón a su charla en el Hay Festival Digital Querétaro 2020, efectuada la noche del sábado vía virtual desde Nueva York.



Entrevistada por la escritora mexicana Elvira Liceaga, Siri Hustvedt externó su opinión sobre la inclusión de las demandas de la comunidad LGBTQ dentro de las demandas de las mujeres y aclaró que es muy laxa en términos de género.



“Tengo que decir que queda claro que el sistema reproductivo femenino se requiere para la gestación y el nacimiento, pero, en términos de la inclusión, siempre estoy a favor de todas sus variantes”, afirmó.



“Es muy importante que reconozcamos la pluralidad de todas las formas de ser que hay en el mundo. Tenemos que celebrar todas las posibilidades de la experiencia que no dañan a otras personas, que no son beligerantes. Las formas heterosexuales, por decirlo así, no deberíamos moralizar con respecto a otros seres humanos; en términos sexuales es algo muy atrevido”.



También contó que después de sufrir una rara enfermedad a principios de marzo, que de acuerdo con los estudios no fue Covid-19, se ha mantenido en su casa de Nueva York y ha invertido la mayor parte del tiempo a promover el movimiento Escritores contra Trump, del cual forma parte, entre otros, su compatriota Paul Auster.



“Acabamos de crear una organización que no está limitada a los autores estadunidenses, los mexicanos también son bienvenidos. Estamos trabajando contra Donald Trump. Tenemos un sitio web, una cuenta de Instagram y otra de Facebook y tratamos de reunir a todos aquellos que están en contra de la maquinaria actual del régimen, porque ha sido más un régimen que una administración”, dijo.



“Esto ha consumido bastante parte de mi tiempo. Esperemos que pueda ayudar a cambiar. Vamos a hacer todo lo que tengamos al alcance de nuestros diminutos poderes para que esto cambié”.

A pregunta de la audiencia, Siri Hustvedt recomendó que entre los autoras que deben de ser leídas por las mujeres del mundo se encuentran la mexicana Elena Poniatowska y la británica Emily Brontë, además de Charles Dickens.