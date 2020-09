Paul Auster vive con miedo pensando en las elecciones de EU

Ciudad de México. El escritor Paul Auster no esconde su temor por lo que ocurrirá en las próximas elecciones en Estados Unidos en las que Donald Trump pretende reelegirse para un periodo más de cuatro años.

“He estado viviendo con miedo”, reconoció. “Qué va a pasar después del 3 de noviembre, porque es el día de las elecciones, aunque las cosas no van a decidirse en esa fecha, puede surgir todo tipo de caos y misterios. En los días más recientes hemos visto a grupos religiosos con armas disparándose, eso es algo muy oscuro”.

El afamado autor estadunidense, Premio Príncipe de las Letras 2006, sostuvo la noche del viernes una conversación con la también escritora mexicana Valeria Luiselli como parte del Hay Festival Querétaro 2020, en la que, entre otros temas, ambos hicieron patente su rechazó hacia Donald Trump y sus políticas.

Avecindada en Estados Unidos, la creadora mexicana resaltó la manera en la que los supremacistas blancos han cobrado fuerza en la actual administración estadunidense y expresó su temor por cómo puedan reaccionar en caso de que pierdan las elecciones.

Recordó la profunda indignación que sintió cuando Trump, como parte de su campaña en 2016, afirmó que los mexicanos eran unos animales y violadores y se dijo sorprendida por la forma en la que sus vecinos cayeron en la trampa de estigmatizar a la gente.

Paul Auster le dio la razón a Luiselli y le hizo ver que tiene “todo el derecho de sentirte así, porque los mexicanos, ciertamente, se han visto ridiculizados a lo largo de la historia en Estados Unidos y ha sido de forma realmente muy deplorable”.

Según el creador de La trilogía de Nueva York, Estados Unidos es “un lugar contradictorio al que mucha gente quiere venir, pero muy pocos son bienvenidos”, y recordó cómo, al principio, se mantenían alejadas a todas las comunidades migrantes, pero poco a poco los diferentes grupos étnicos comenzaron a integrarse a la sociedad, con un costo psicológico y físico muy grande.

El autor estadunidense aprovechó para invitar a Valeria Luiselli a integrarse al movimiento Escritores contra Trump, al considerar que la suya sería “una voz muy valiosa” para ese grupo, que en cosa de 10 días ha logrado sumar mil personas a su lista.

Contó que este movimiento reúne a narradores, poetas e intelectuales de todas las etnias, preferencias sexuales y edades y aclaró que su enfoque no es persuadir a ningún simpatizante de Trump para que cambié de opinión, sino lograr que los jóvenes emitan su sufragio, no aquellos que son indiferentes, apuntó, sino los que se sienten frustrados y no han advertido progreso.

“Queremos que los que permanecen sentados salgan a votar. Si tenemos otros cuatro años de Trump, puede que no tengamos otra elección en cuatro años. Hace 10 años nadie hubiera predicho lo que vivimos ahora. Éste es un mensaje de emergencia: salgan y voten, sobre todo los jóvenes”, recalcó. FIN DE NOTA