Alzar la voz “para que se dé un cambio”, dice Malala a jóvenes latinos

Querétaro, Qro. "Los jóvenes deben creer en ellos mismos y alzar la voz para que sean escuchados", consideró la premio Nobel de la Paz, Malala Yousafzai, durante su participación en el Hay Festival que se desarrolla desde Querétaro de manera virtual, quien además reconoció que como todo joven universitario recién egresado se encuentra “hecha un lío” sin saber qué hacer, principalmente porque la pandemia ha limitado sus proyectos inmediatos.

En una sesión grabada, Malala señaló que, al concluir sus estudios en Filosofía y Política Económica en la Universidad de Oxford, su plan inicial era revisar los proyectos que tiene en la India a través de la Fundación Malala. También viajar y conocer más gente, pero ante las restricciones por la pandemia, actualmente se encuentra encerrada en casa al lado de su familia, está en contacto con sus amigos y lee libros. Revisa los requisitos de admisión para estudiar algo más; busca “oportunidades de futuro” y “ofertas de trabajo”.

Entrevistada por la periodista Lydia Cacho, Malala mencionó que aprendió a levantar la voz cuando hay alguna tragedia o actos de violencia que tienen la finalidad de hacer callar a las personas y no tengan paz. Recordó que defendió su derecho a tener acceso a la educación cuando un grupo extremista destruyó más de 400 escuelas en la zona donde ella vivía en Pakistán.

“Es importante hablar, si nadie lo hace, nada cambia. Para que se dé un cambio alguien tiene que hacer algo. Mi mensaje para todos los jóvenes latinos y latinoamericanos es que deberían creer en sí mismos y hacerse oír”, expresó.

Aceptó que en ocasiones al estar sólo no se tiene la certeza de que su voz tendrá impacto o no, pero si se suman las voces posiblemente sí tendrá un impacto positivo.

“Así que denuncia las cosas, continúa aprendiendo. El aprendizaje te fortalece. El conocimiento te fortalece. Sigue leyendo, así es como vences la ignorancia y el extremismo”, expresó.

Malala mencionó que sus objetivos a futuro en los próximos 10 años es que todos los niños tengan acceso a la educación básica de calidad, gratuita y segura. También aspira a vivir en una sociedad incluyente y que no sea desigual al no existir racismo y sexismo, en donde la diversidad sea motivo de celebración; que se viva en paz sin guerras que dijo “por desgracia aún no vivimos en ese mundo”.