Héctor Infanzón presenta su disco más reciente 'Tres historias concertantes'

El pianista y compositor Héctor Infanzón dedicó su producción discográfica más reciente, Tres historias concertantes, a “todas las personas que viven tiempos complicados” debido a la pandemia del Covid-19, ya que “muchos familiares han partido sin la posibilidad de ser despedidos y honrados. Como músicos es un deber tocar las almas de las personas por medio de lo que hacemos y generar un poco de tranquilidad o un momento de gozo”.

En la presentación realizada en redes social del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), Infanzón hizo votos en el sentido de “lo que hacemos tenga una función social más allá de los egos artísticos, que son válidos, sin embargo, en estos tiempos están muy lejos de serlo. La música también tiene ese don curativo”.

Tres historias concertantes tiene la particularidad de haberse grabado en septiembre de 2019 con la Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Bulgaria, bajo la dirección de Konstantin Dobroykov, en Sofía. Contiene las obras: Remembranzas, Concierto para violín y orquesta, solista William Harvey; Jugando con papá, Concierto para vibráfono y orquesta, solista Ricardo Gallardo, y Celebración, Concierto para Piano y Orquesta, solista Infanzón, todas de la autoría del pianista.

Reconocido más bien como un intérprete de jazz, la música de Infanzón ya traspasó las fronteras de éste género para convertirlo en un artista con gran apertura y visión, expresó Octavio Echávarri. El moderador de la mesa llamó la música de Infanzón “híbrida y ecléctica: refleja lo que se vive en las calles de la Ciudad de México”, concepto que fue retomad por Germán Palomares y Juan Arturo Brennan.

“La música de Héctor rehuye los estereotipos. Es un músico ecléctico que lo mismo puede componer una obra de cámara que una de concierto con gran orquesta, o presentarse con un trío o un cuarteto. Es un músico en plena madurez, en pleno dominio del instrumento, del lenguaje”, señaló Palomares, locutor de radio y televisión.

Para Brennan, crítico musical y colaborador de La Jornada, el término “ecléctico” es “peligroso en este ámbito porque, solemos, a veces, los que escribimos sobre música, endilgar la etiqueta ecléctico a aquello que es un potpourrí sin pies ni cabeza y salimos del paso. Incluso en muchos ámbitos de la crítica musical contemporánea la palabra es un insulto, es peyorativa. En este caso lo uso de manera descriptiva, retomando el espíritu en que lo mencionó Germán”.

En seguida Brennan se refirió a las tres obras contenidas en el disco en las que se aprecian, sobre todo en Celebración, “pinceladas” de tango, Bach, Claude Bolling, Keith Jarret y Ravel, a modo de influencias, no apropiaciones, es decir, “la asimilación de un músico inteligente como es Héctor”. En las tres obras, agregó, hay “una enorme claridad de ideas y de realización, que no siempre van juntas. Es jazz muy sofisticado y muy transparente. Además, está muy bien orquestado para los instrumentos, algo que no siempre se logra”.

¿Por qué el disco no se grabó en México? Ricardo Gallardo, director del ensamble de percusiones Tambuco, explicó: “El problema es la especie de secuestro en que se encuentran muchas orquestas en que si uno piensa en hacer proyectos que se alejan de sus temporadas, de su planeación semestral y anual, resulta carísimo. Tan caro que salía mucho más barato viajar a Bulgaria y encontrarnos con una orquesta de un gran nivel que nos permitía hacer posible un proyecto como éste”. Gallardo externó el deseo de que las agrupaciones mexicanas pudieran desarrollar proyectos especiales, “sobre todo en tiempos en que los presupuestos que provienen de instancias oficiales se ven cada vez más castigadas”.

En la presentación también participaron José Julio Díaz Infante, coordinador nacional de Música y Ópera, del INBAL, el violinista William Harvey y Rodrigo Macías, director de la Orquesta Sinfónica del Estado de México.

Por el momento, el disco se puede descargar digitalmente en la plataforma www.hectorinfanzon.com, en la tienda en línea.