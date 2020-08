Emergencia sanitaria ha puesto en relieve el fin práctico de la literatura

La actual emergencia sanitaria en el mundo ha puesto en relieve el fin práctico de la literatura, coincidieron las escritoras caribeñas Mayra Santos-Febres y Karla Suárez en el mano a mano literario que sostuvieron la noche de ayer miércoles como parte del primer Festival Para Leer en Libertad. De las calles a las redes.

Aseguraron que los libros y la lectura han sido los mejores acompañantes en “estos momentos de locura que vivimos”, en los que, a su decir, un cuarto de la población ha tenido pensamientos suicidas y los niños y jóvenes la han pasado muy mal al no poder cumplir con una de sus principales necesidades: la socialización.

“Se ha comprobado que la literatura tiene un fin de sobrevivencia, que atiende una necesidad. Antes pensábamos que era una cosa puramente de lujo, de intelectualidad, pero no. Yo como mamá, educadora y persona interesada en que muera menos gente y no sigan subiendo las tasas de violencia doméstica ni contra los niños, me parece que hay una salida en esa segunda realidad que habita en nuestra cabeza”, destacó Mayra Santos-Febres.

La autora boricua refrendó su creencia en la literatura y recordó el papel de los cuentos del Decamerón durante la peste de la Edad Media, en la que murió 60 por ciento de la población de Europa, luego de que sirvieron para volver a integrar a las personas y las comunidades.

“Para mí es importante pensar en la literatura, en su fin practico, porque ahí está, se reveló; volvimos ahora al Decamerón, a los espacios frente al fuego, a tratar de unirnos a través del cuento, de mil voces y otras presencias, para que no nos maten y nos acerquemos”.

La cubana Karla Suárez resaltó que el confinamiento social ha permitido a la gente descubrir otras formas de entretenimiento más allá de la televisión y las plataformas de streaming, y una de ellas son los libros, a los cuales se han acercado y les han parecido divertidos e interesantes.

“Doy clases de escritura on line, cuando empezó el confinamiento mucha gente se apuntó a mis clases, gente que antes no tenía tiempo. Mi editora francesa me dijo que en estos meses no sólo no ha cesado la venta de libros, sino que se ha incrementado gracias a la venta on line; y es que la literatura es maravillosa”, agregó.

Moderadas por Marina Taibo, de la Brigada para Leer en Libertad, instancia organizadora del encuentro virtual, ambas escritoras compartieron su convicción de que no todo ha sido malo en este contexto de confinamiento y distanciamiento sociales.

Entre otros aspectos, destacaron el incremento sin precedente en la producción de material audiovisual de corte educativo, cultural y artístico que es transmitido ahora por diversas plataformas digitales y redes sociales.

“Estoy segura de que las bibliotecas virtuales se enriquecerán de material impresionante, testimonios y difusión de intelectuales, y las publicaciones florecerán”, opinó Mayra Santos-Febres.

Esta charla, al igual que las demás realizadas en el festival, se encuentran disponibles en la página de Youtube https://www.youtube.com/user/paraleerenlibertad, donde diario, hasta el 22 de agosto, se transmiten nuevas sesiones en vivo, a las 19 horas.