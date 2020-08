Galardonan en el extranjero el talento musical de los hermanos Corona

Por su parte, Alejandro Corona ganó en el certamen de Salzburgo con El preludio op. 53 no. 12, de Kapustin; el Estudio de Chopin op. 10 no. 7, y una selección de danzas de la suite francesa no. 5, de Johann Sebastian Bach. Los jóvenes veracruzanos han logrado sobresalir en el ámbito internacional y desean compartir su música.

En el concurso de Singapur, realizado el mes pasado, Aisha interpretó el tercer movimiento del Concierto no. 5 de Mozart; el concierto para violín de Chaikovski, y la Legendé, de Wieniawski; el Enkor lo ganó con el Concierto 5 de Mozart, el no. 2 de Wieniawski y La introducción y Tarantella, de Pablo Sarasate.

Para el pianista Alejandro Corona, ha sido muy importante ganar el Grand Prize Virtuoso, ya que lo motiva a continuar con sus estudios y desarrollarse como músico. Los concursos son muy importantes para darte a conocer, pero para mí lo más valioso es compartir mi música .

El joven veracruzano sueña con representar a México de manera profesional en el mundo. Tocar mis piezas favoritas y conocer grandes salas de concierto, músicos, directores y, por supuesto, contribuir en el desarrollo musical de mi país .

El pianista comentó que además de haber ganado el primer lugar de Salzburgo es muy gratificante que lo hayan invitado a tocar en la ciudad del gran genio Mozart y en una de las instituciones más grandes del mundo. Es un gran honor, me siento muy emocionado y, como siempre, espero dar lo mejor de mí .

Los jóvenes ganadores aseguraron que desde niños sintieron inclinación por tocar un instrumento, ya que sus padres son pianistas. Todos en mi núcleo familiar son músicos, por eso siempre me sentí muy cercano al piano , indicó Alejandro.

Su inclinación por el piano, dijo, llegó a los siete años, y seis años más tarde, después de dar muchos conciertos y tener experiencia en varios cursos, quedé convencido de que quería dedicarme totalmente a la música; a los 14 años, después de acabar la preparatoria, comencé la licenciatura en piano .