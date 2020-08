José Vicente Anaya, el poeta que invitaba a vivir en las galaxias

Daniel Terrones escribió un ensayo respecto de José Vicente Anaya y la Brigada Marilyn Monroe en la revista Taller Ígitur, que puede leerse aquí https://bit.ly/3k2gVjF.

En 1979, José Vicente Anaya, recibió el premio de Poesía de Plural por su poema Híkuri, y 30 años después el Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines. Fue también periodista cultural y editor, fundador de la revista Alforja, colaborador de La Jornada Semanal y de distintas revistas y periódicos, fundador de la Sociedad General de Escritores de México, editor de la colección SepSetentas y de la revista Ciencia y Desarrollo.

Trabajó en el Departamento Editorial y de Redacción de la revista de la Universidad Autónoma del Estado de México y como coordinador del Departamento de Publicaciones de la Escuela Nacional de Antropología e Historia.

Poesía, ensayo y biografía

Entre sus obras se encuentran los libros de poesía Híkuri, Morgue, Punto Negro, Los valles solitarios nemorosos, Peregrino, y Diótima: diosa viva del amor; en ensayo, Poetas en la noche del mundo, Los poetas que cayeron del cielo: la generación beat comentada y en su propia voz, y A contraluz: poéticas; preparó además la antología Largueza del cuento corto chino y es autor de la biografía Brota la vida en el abrazo: poesía mística y cotidianidad de Concha Urquiza: una biografía oral.

En agosto de 2017 recibió un homenaje en la sala Manuel M. Ponce, para celebrar su cumpleaños 70 y tres décadas de la publicación de Híkuri, libro “que fue rechazado por muchos premios literarios. Los jurados eran maestros poetas, formados en la literatura, pero con un criterio de que la poesía debería ser diferente a Híkuri”, dijo el poeta en esa ceremonia (https://bit.ly/3k4UaeO).

El canon mayoritario, refirió, “lo podemos atribuir a Octavio Paz y tal vez a otros poetas, y yo estoy completamente fuera de él. Vengo de otra tradición o de otras culturas, que me hicieron concebir la poesía de otro modo, y el ejemplo es Híkuri. Los créditos son para el poemario. Es muy famoso porque existe en otros idiomas, en francés, inglés y alemán. Híkuri tiene vida propia. Para mí, es un ente que ya hace tiempo se separó de mí. La fama es del poemario, no mía. Me gusta mucho pensarlo así, porque me hace ser menos ególatra y menos protagonista”.

Un año después, Radio Niágara le dedicó uno de sus programas con la presencia del poeta. El homenaje se encuentra disponible en YouTube https://ETfSBnYCZAE.