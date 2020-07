En el MODO, los objetos relatan 100 historias de confinamiento

Sábado 18 de julio de 2020. Alrededor de 100 personas comparten cómo han vivido este periodo de aislamiento debido a la emergencia sanitaria de Covid-19, en la exposición fotográfica Los objetos del confinamiento, que de manera virtual exhibe el MODO, Museo del Objeto del Objeto ( https://www.elmodo.mx/ ).

En el confinamiento las emociones fluctúan de modo intempestivo; hay momentos de miedo, tristeza, preocupación, aburrimiento, introspección y creatividad, y cada persona los experimenta de diferentes maneras; esas historias son las que cuenta la muestra virtual.

Mediante artículos cotidianos, como una playera, una taza, una computadora, una hamaca, un exprimidor, un violonchelo, una lámpara, un libro, una sábana y unos pinceles, el espectador se adentra a cada vivencia.

La muestra empieza con la foto Con ganas de zarpar, que muestra una cama y un pequeño barco. Su autor cuenta que en las mañanas, sin la prisa de levantarse para llegar a tiempo al trabajo, pudo quedarse más tiempo en la cama y ver al sol entrar por su ventana.

“Recordé que en mi infancia hacia barquitos, aviones, pajaritas y muchas cosas más con una hoja de papel; ahora tengo todo el tiempo del mundo y lo puedo practicar.

El anhelo de por fin volver a salir sin miedo, de abrazar a mis amigos, de tocar, y el presente que percibo como nunca antes, minuto a minuto, segundo a segundo, me deja disfrutar el aquí y el ahora sin pensar en lo que pasará; todo esto construyó mi deseo de lo que haré cuando se acabe la pandemia.