OSN trasmite en Facebook el ‘Huapango’; logra 250 mil reproducciones

Ciudad de México. Durante la pandemia, la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) grabó un videoclip con el Huapango, de José Pablo Moncayo, en el que cada uno de los músicos tocó las partes que le corresponden desde su casa y sin la intervención de un director, como sucede en un concierto convencional.

Ese material fue estrenado el miércoles 8 de julio en la página de Facebook de la agrupación (https://www.facebook.com/OSNMX/videos/1185983615097010/) y en menos de tres días, hasta este viernes, registraba ya más de 250 mil reproducciones, lo que lo convierte en un fenómeno mediático.

El director titular de la orquesta, Carlos Miguel Prieto, se dice muy contento por el resultado artístico de esta iniciativa, así como la resonancia social que ha tenido en tan corto tiempo.

La idea y la realización del video provinieron de los integrantes de la agrupación, como parte de un proyecto más amplio que se denomina Tempo en casa, añade.

En su condición de responsable artístico de la OSN a él le correspondió apoyar esta propuesta, en la que incluso dejó su lugar habitual en el podio y participó como parte de la sección de violines segundos, que es el lugar que ocupa en el cuarteto en el que toca al lado de su padre, el reconocido violonchelista Carlos Prieto, comenta en entrevista.

El hecho de que para la interpretación de esa obra —una de las más emblemáticas del catálogo nacional— se haya prescindido de director no significa que ésa vaya a ser la tendencia en la música orquestal cuando se regrese a la llamada Nueva Normalidad, ni que aquel rol sea innecesario en una orquesta, menciona.

“No sé si ésta sea la manera de operar en el futuro, porque representa toneladas de trabajo y no creo que sea la ilusión de todos. La ilusión es regresar a tocar de manera presencial. Desconozco si haremos otros videos como éste, y no es que lo menosprecie, al contrario, pero mi deseo es estar de vuelta todos juntos”, dice el artista.

“No iría tan lejos. (Me refiero) a que el director salga sobrando para una orquesta. Siempre es una figura indispensable. En el caso de este video, para que los músicos estuvieran juntos, hubo una pista electrónica que nos marcaba el tiempo, como se hace en las películas. Entonces, que ahora no haya habido director no creo que indique una tendencia ni marque que su importancia sea otra. Lo que sí indica es un bonito gesto de los músicos de proponer y lograr”, explica.

Carlos Miguel Prieto resalta que el citado video se suma a las entrevistas que tanto él como el oboísta Carlos Rosas realizan entre los integrantes de la OSN como parte de Tempo en casa, propuesta de creación y difusión de materiales audiovisuales que también incluye la transmisión a la semana de entre dos y hasta cuatro conciertos grabados.

Adelanta que en los próximos días esta iniciativa se enriquecerá con la transmisión por Canal 22 de ocho conciertos a cargo de la Sinfónica Nacional dedicados a la obra de Beethoven, como parte del homenaje por el 250 aniversario de su natalicio.

El video también se puede der visto también en el sitio web de la OSN: https://osn.inba.gob.mx.