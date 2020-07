La National Gallery, primer gran museo londinense que sale del confinamiento

La National Gallery reabrió sus puertas este miércoles, convirtiéndose en el primer gran museo londinense que sale de más de tres meses de confinamiento. Para visitarla es necesario reservar con antelación, llevar mascarilla y seguir el recorrido que marcan las flechas.

Al principio, la gran pinacoteca espera recibir una cuarta parte de su número habitual de visitantes, es decir unos 3 mil a 4 mil al día, explicó antes de la reapertura su director Gabriele Finaldi.

Situado en Trafalgar Square, en pleno el corazón de Londres, el museo organiza la visita de sus salas en tres recorridos separados para evitar que los visitantes se crucen.

También proporciona gel desinfectante y una aplicación gratuita que reemplaza a las audioguías.

"Teníamos dos objetivos: hacer que los visitantes se sientan seguros y tranquilos, pero también hacer que sea una experiencia agradable", explica Paul Gray, presidente del museo, mientras asegura que los visitantes, incluso en con los recorridos obligatorios, podrán tomarse su tiempo para disfrutar de las obras.

El tiempo de apertura se ha reducido de ocho a cinco horas al día, diez los viernes, pero si hay mucha demanda se puede ampliar, afirma Gray. Es "un problema que agradeceríamos", bromea.

El museo había cerrado el 18 de marzo, poco antes del confinamiento general el 23 de marzo en todo el Reino Unido, y sus finanzas se vieron muy afectadas por la falta de actividad.

En respuesta a las peticiones de ayuda del sector cultural, el gobierno de Boris Johnson anunció el domingo que aportará 1.570 millones de libras (1.960 millones de dólares, 1.735 millones de euros) en subvenciones y préstamos a las instituciones culturales británicas.

27 de julio para la Tate

Creada a principios del siglo XIX y dedicada exclusivamente a la pintura, la National Gallery posee unos 2 mil 300 cuadros que representan las principales tendencias de la pintura europea de los siglos XIII al XIX.

La pinacoteca, cuya entrada general es gratuita como los otros grandes museos de Londres, la Tate Modern y el British Museun, está financiada en parte por el Estado y también por patrocinios, donaciones y el pago para visitar exposiciones temporales.

El diario The Times estimó recientemente su colección permanente en 217 millones de libras.

Por su parte, la Tate Modern, el museo más visitado de la capital con su colección de arte contemporáneo instalada en los inmensos locales una antigua central eléctrica a orillas del Támesis, reabrirá sus puertas el 27 de julio, al igual que su hermana la Tate Britain, que alberga obras clásicas.

El Museo Británico, ufaro de la cultura imperial británica con los famosos frisos del Partenón, que Grecia ha estado tratando desesperadamente de recuperar durante décadas, y su colección de momias egipcias, no ha anunciado aún su fecha de reapertura.

El British Museum fue adelantado por la Tate Modern como el museo más visitado de Reino Unido, con 5,83 y 5,87 millones de visitantes anuales respectivamente en 2018. La National Gallery ocupa el tercer lugar con 5,7 millones, según la Asociación de Atracciones Turísticas de Alva.

