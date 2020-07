Tunick muestra a afrodescendientes antes del levantamiento en EU

El Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Florida del Sur presenta su primera gran exposición virtual y colectiva La vida en tiempo de guerra: el arte en la edad del coronavirus, en la que participa el fotógrafo Spencer Tunick (Middletown, 1967) con piezas de su serie Stay apart together (Manténganse separados pero unidos), quien en entrevista con La Jornada explicó que este trabajo consiste en desnudos de afrodescendientes “antes del levantamiento estadunidense.

En la conversación con La Jornada, celebrada el pasado 5 de mayo, Tunick señaló: Me siento honrado de que mi trabajo haya sanado a las personas y les distraiga de la pandemia, aunque sea por un corto periodo de tiempo. Reunirse de manera colectiva con la piel de nuestros cuerpos, aunque sea sólo en línea, tiene una conectividad más íntima que con la ropa puesta .

En el sitio web de la muestra, https://lifeduringwartimeexhibition.org/spencer-tunick, el fotógrafo neoyorquino dice estar “en aislamiento y a sana distancia en el poblado de Ramapo, 45 minutos al norte de la ciudad de Nueva York, una de las más afectadas en Estados Unidos. Un miembro de mi familia que vive cerca de mí se recupera del Covid-19. Yo, al igual que muchos, me he sentido bastante asfixiado y restringido por esta crisis.

La capacidad de hacer mi arte se ha detenido; sin embargo, todavía sentí la necesidad de conectar y crear. Al principio no me podía motivar; no obstante, con esta nueva serie, que emplea la videoconferencia, vino la posibilidad de conectar de nuevo con una comunidad global . Agregó que el sitio web de la muestra es el único lugar donde mis obras pueden ser vistas en un estado sin censura .

Stay apart together es un proyecto curado y producido por el artista mexicano Alonso Gorozpe y Studio 333 en Mérida, Yucatán.