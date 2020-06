Afroestadunidense Hank Willis Thomas interviene CDMX con 'La escritura en la pared'

El artista conceptual afroestadunidense Hank Willis Thomas (New Jersey, 1976), quien trabaja temas relacionados con identidad, historia y cultura popular, intervino el 25 de junio cuatro puntos de la Ciudad de México: el cruce de las avenidas Insurgentes y Álvaro Obregón, la estación Cuauhtémoc del Metro, la fachada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y edificio de la Fiscalía General de la República sobre Paseo de la Reforma.

Lo hizo con instalaciones de luz que proyectaron poemas, ensayos, historias y peticiones de personas privadas de su libertad en América Latina. Bajo el título The writing on the wall (La escritura en la pared), aparecían frases como “Somos las voces detrás del muro” y “La gente yace en tumbas/mientras miras para otro lado/callado, estás de pie/imagínate si fueras tú en ese estado”.

El proyecto de Thomas fue realizado en conjunto con Baz Dreisinger, fundadora y directora ejecutiva de Incarceration Nations Network, porque ambos se dieron cuenta que la población en prisión es una de las más vulnerables frente a la pandemia del COVID-19. Contó con una producción local de Openbox, MASS Design Group, Chemistry Creative y Dromómanos.

De esta manera, por medio del arte se eliminaron, de manera símbólica, las barreras entre los presos y los transeúntes.

Dreisinger es una de las principales impulsoras de las reformas del sistema penal alrededor del mundo, pues considera que,en, por los menos las 50 cárceles que ha visitado, no existen condiciones de reinserción social, ni mucho menos la posibilidad de ejercer las medidas de seguridad sanitaria para evitar la propagación del coronavirus.

En fechas recientes Thomas obtuvo el proyecto de colocación de una escultura monumental en el Boston Common Memorial en honor a Coretta Scott King y Martin Luther King. En 2018 recibió la Beca Guggenheim.

Eligió a la CDMX para su proyecto porque considera que su mensaje podría ser visto por miles de personas.