"Asombrosa y única" estructura prehistórica descubierta cerca de Stonehenge

Una "asombrosa y única" estructura prehistórica de cuatro mil 500 años de antigüedad, formando un circulo de más de dos kilómetros de diámetro, fue descubierta cerca del célebre sitio megalítico de Stonehenge, en el sudoeste de Inglaterra, anunció el lunes la universidad escocesa de St Andrews.

"Un trabajo de terreno y análisis recientes han puesto en evidencia la presencia de veinte excavaciones masivas prehistóricas o más, de un diámetro de al menos diez metros y cinco metros de profundidad" indicó la universidad en un comunicado

Estas excavaciones forman un círculo de más de dos kilómetros de diámetro en torno al recinto ("henge") neolítico de Durrington Walls y del sitio de Woodhenge, a unos 3 kms de Stonehenge. Habrían sido cavadas hace más de cuatro mil 500 años, más o menos la época en que Durrington Walls fue erigido.

Según los arqueólogos, estas excavaciones habrían marcado los límites de una zona sagrada en la época neolítica, asociada a la aparición de los primeros agricultores en Gran Bretaña, y a la erección de imponentes estructuras rituales.

