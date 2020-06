Distinguen a Anne Carson con el Premio Princesa de Asturias de las Letras

Entre los integrantes del jurado se encuentran periodistas y escritores, la mayoría españoles, incluidos Xuan Bello Fernández, Anna Caballé Masforroll, Gonzalo Celorio Blasco y Sergio Vila-Sanjuán Robert.

Anne Carson es profesora de literatura clásica y comparada de la Universidad de Michigan, además de ser una reconocida poeta, ensayista y traductora. Una edición bilingüe de los poemas de Safo que encontró en una librería cambió para siempre su vida: La visión de las dos páginas yuxtapuestas, una de ellas un texto impenetrable, pero de gran belleza visual, me cautivó y compré el ejemplar , explicó en uno de sus libros.

Carson es, además, especialista en la cultura y las lenguas clásicas y en literatura comparada, así como en antropología, historia y publicidad. Para ella, la traducción y la creación son sinónimos. Ha afirmado: Si supiera qué es la poesía no tendría necesidad de escribir. Es algo que busco a tientas en la oscuridad .

Así ha ido creando un mundo exquisito, un collage entre poesía, disertación, ensayo y drama, con aportaciones incluso a veces de ópera. Ya en su primer libro, Eros (1986, con el mismo título en español en 2015), Carson medita sobre la naturaleza del amor romántico y el deseo erótico utilizando fragmentos en prosa que se entrecruzan con los versos. Entre sus más admirados poetas están Homero, Thomas Hardy y las escritoras Stevie Smith y Virginia Woolf.

Con 42 años publicó Short Talks, 1992, obra a la que han seguido los títulos Plainwater, 1995 (una parte de él traducida al español: Tipos de agua: el camino de Santiago, 2000); The Glass Essay, 1995; su conocida obra Autobiography of Red: A Novel in Verse, 1998 (Autobiografía de rojo. Una novela en verso, 2016); Economy of the Unlost: Reading Simonides of Ceos with Paul Celan, 1999; Men in the Off Hours, 2001 (Hombres en sus horas libres, 2007), conjunto de epitafios, poemas de amor, ensayos en verso y esbozos de guiones, y The Beauty of the Husband, 2002 (La belleza del marido: un ensayo narrativo en 29 tangos, 2003), entre otros.