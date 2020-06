Anne Carson, Premio Princesa de Asturias de las Letras

Madrid. La escritora canadiense Anne Carson fue reconocida con el Premio Princesa de Asturias de las Letras, en reconocimiento a su “poética innovadora” y su “solvencia intelectual” que le han convertido en uno “de los escritores más destacados del presente”. La escritora es una estudiosa del pensamiento clásico y el mundo grecolatino, que está además muy presente en su prolífica obra.

El jurado del galardón español se reunió vía telemática para decidir a la persona que este año le otorgarían el premio de las Letras, uno de los más prestigiosos del mundo y en que otras ediciones han reconocido a autores de la talla de Juan Rulfo, José Hierro, Carlos Fuentes, Álvaro Mutis, Doris Lessing, Arthur Miller, Susan Sontag, Ismael Kadaré, Leonard Cohen, Philip Roth y Richard Ford, entre otros.

En el acta del jurado se explicó que “en los distintos ámbitos de su escritura, Anne Carson ha alcanzado unas cotas de intensidad y solvencia intelectual que la sitúan entre los escritores más destacados del presente. Desde el estudio del mundo grecolatino ha construido una poética innovadora donde la vitalidad del gran pensamiento clásico funciona a la manera de un mapa que invita a dilucidar las complejidades del momento actual. Su obra mantiene un compromiso con la emoción y el pensamiento, con el estudio de la tradición y la presencia renovada de las Humanidades como una manera de alcanzar mejor conciencia de nuestro tiempo”.

Entre los integrantes del jurado se encuentran periodistas y escritores, la mayoría españoles, entre ellos Xuan Bello Fernández, Anna Caballé Masforroll, Gonzalo Celorio Blasco y Sergio Vila-Sanjuán Robert, entre otros.

Anne Carson, que nació en Toronto, Canadá, el 21 de junio de 1950, es profesora de Literatura Clásica y Comparada de la Universidad de Míchigan, además de una una reconocida poeta, ensayista y traductora. Una edición bilingüe de los poemas de Safo que encontró en una librería cambió para siempre su vida: “La visión de las dos páginas yuxtapuestas, una de ellas un texto impenetrable, pero de gran belleza visual, me cautivó y compré el libro”, explicó en uno de sus libros.

Carson es además una especialista en la cultura y las lenguas clásicas y en literatura comparada, antropología, historia y publicidad. Para ella la traducción y la creación son términos sinónimos. Ha afirmado: “Si supiera qué es la poesía no tendría necesidad de escribir. Es algo que busco a tientas en la oscuridad”. Así ha ido creando un mundo exquisito, un collage entre poesía, disertación, ensayo y drama, con aportaciones incluso a veces de ópera. Ya en su primer libro, Eros (1986, con el mismo título en español en 2015), Carson medita sobre la naturaleza del amor romántico y el deseo erótico utilizando fragmentos en prosa que se entrecruzan con los versos. Entre sus más admirados poetas están Homero, Thomas Hardy y las escritoras Stevie Smith y Virginia Woolf.

Con 42 años publicó Short Talks (1992), obra a la que han seguido los títulos Plainwater (1995) (una parte de él traducida al español: Tipos de agua. El camino de Santiago, 2000); The Glass Essay (1995); su conocida obra Autobiography of Red: A Novel in Verse (1998) (Autobiografía de rojo. Una novela en verso, 2016); Economy of the Unlost: Reading Simonides of Ceos with Paul Celan (1999); Men in the Off Hours (2001) (Hombres en sus horas libres, 2007), conjunto de epitafios, poemas de amor, ensayos en verso y esbozos de guiones; The Beauty of the Husband (2002) (La belleza del marido: un ensayo narrativo en 29 tangos, 2003), entre otros.