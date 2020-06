The Billion Art pone a la venta obra atribuida a Frida Kahlo

Ciudad de México. En medio de muchas dudas y pocas respuestas, la empresa The Billion Art anunció este domingo la venta de un cuadro atribuido a Frida Kahlo. Se trata de La mesa herida, cuyo paradero se desconoce desde 1955.

La obra es original, pero no se va a demostrar públicamente; todas las certificaciones serán entregadas exclusivamente al comprador final , dijo a La Jornada Cristian López Márquez (Rianxo, 1998), director de esa instancia, que en su página de Internet se anuncia como el único vendedor oficial de esta obra por consentimiento firmado con el propietario .

Vía telefónica desde España, el marchante de arte gallego explicó que La mesa herida tiene detalles increíbles; tienes que verla sentado porque te mareas de lo impresionante que es , y aseguró que cuentan ya con varias propuestas interesantes de compra de la pieza cotizada entre 40 y 50 millones de euros.

López Márquez consideró que sería un placer que el gobierno de México se pusiera en contacto con nosotros y nos hiciera una oferta. Nosotros no somos los propietarios, pero a The Billion Art, con todo respeto, le gustaría que esa obra estuviera mejor en su país, pero el gobierno de México la tendría que pagar si la quiere; sería un placer llegar a un acuerdo, para que así todo mundo pueda ver el cuadro y no se quede en un salón de un coleccionista privado. Esta obra tendría que estar expuesta para todo el mundo .

El director de The Billion Art no dio más información acerca de la identidad del propietario, un mexicano asentado en Europa , ni cómo logró contacto con él, o cómo llego a sus manos la pieza: me haces muchas preguntas y esas cosas no las puedo responder. Pero me gustaría hacer público que ni The Billion Art ni yo vamos a exponer nunca el nombre del propietario, hasta ejercer la venta de la obra, por si le pasa algo. Después de hacer la venta, el nuevo propietario podrá hacer con la obra lo que quiera. La obra es auténtica, no puedo decir mucho más .

–¿Por qué tanto misterio?

–Porque la noticia sólo es para decir que la obra está bien y se encuentra disponible para una venta privada; cualquier detalle o información adicional solamente será dada a un comprador final. Cuando se realice la venta, también de acuerdo con el cliente, daremos un periodo de algunos meses para anunciar que se realizó y que no se sepa exactamente el día –concluyó López Márquez.