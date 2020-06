Fantasmas nocturnos de Fernando Robles / Elena Poniatowska

“No soy indígena, soy un ser humano multicultural y eso me ayudó a adoptar a dos muchachos. La única manera de agradecer la fortuna que ha sido mi vida es con mis dos hijos adoptivos que ahora ya son hombres y me han dado nietos. El último estuvo hospitalizado por Covid-19; salió airoso hace cuatro días. Afortunadamente, libró la muerte.

“No tengo miedo en lo absoluto al coronavirus, pero lo respeto. Desde hace 72 años me he preparado para el coronavirus: salgo poco porque trabajo en casa, me lavo las manos constantemente para cocinar, para limpiar los pinceles, para lavar mi ropa. Lavarme las manos es el acto más frecuente de mi vida cotidiana. Veo una llave de agua y la abro. Hace 14 años que vivo en la plaza Río de Janeiro, frente a la copia del David, de Miguel Ángel, y me doy cuenta de la maravilla que es poder ver el parque al levantarme, saber que mis vecinos son árboles centenarios y escuchar al atardecer las risas de niños que juegan en el Río de Janeiro.

“Quizá por eso mismo, por la fuente de agua en la plaza, hice una versión mexicana de un tomo ecológico francés sobre el agua y me di cuenta de que mi pintura podía servir para hacer libros para niños. La editorial Tecolote me contrató e hicimos el gran libro de pulquerías del siglo XIX, un parteaguas en mi trayectoria, porque pinté tres escenas que miden cuatro metros de alto por dos de largo. He publicado ocho libros para niños para la editorial Tecolote y Conaculta.

“Hice una carrera pictórica sin buscarla, ya que por azares del destino gané el primer Premio Internacional de Pintura en Francia entre concursantes de 36 países. Nadie en el jurado sabía quién era yo; el cuadro se vendió solo. Soy un gran provocador. Hace años, todos me condenaban por gordo y por no tener dinero, y logré hacer en bicicleta el gran viaje de mi vida: desde Tijuana hasta la Patagonia.