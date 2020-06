La literatura será universal hasta que se incluya a las escritoras

Ciudad de México. No habrá una verdadera Literatura Universal hasta que se incluya en ella a las escritoras, afirmó ayer jueves la poeta Carmen Ávila en la mesa de diálogo “Escrituras periféricas hechas por mujeres mexicanas”, organizada por la Fundación Elena Poniatowska Amor.

“Somos la mitad del mundo, se quiera o no. Entonces, ver solamente la escritura de los hombres es una visión muy parcial; no contiene toda la visión de la humanidad. La literatura no es universal hasta que no se incorpore la literatura de las mujeres”, expresó.

De Saltillo, Coahuila, la autora criticó la profunda carga de sexismo en esa expresión artística y afirmó que las escritoras deben esforzarse el doble para demostrar que la voz femenina tiene muchas cosas que contar.

“Cómo es posible que la ciencia haya avanzado, y el mundo también, y que en la literatura nos hayamos quedado atrás, cuando debería ser al contrario. No pedimos privilegios ni un lugar superior, sino equidad”.

Según Carmen Ávila, a las mujeres les corresponde “la chamba” de incorporar su literatura al canon universal, pues en su opinión muchos hombres carecen de las ganas y la voluntad de hacerlo.

La citada mesa formó parte del ciclo “Descentralizar la escritura”, que la fundación Poniatowska transmite por medio de su cuenta en Facebook. En ella participaron asimismo las poetas y narradoras Priscila Palomares y Monserrat Acuña, originarias de Nuevo León y Querétaro, de forma respectiva, así como la narradora y ensayista Dahlia de la Cerda, de Aguascalientes.

De acuerdo con esta última, las escritoras deben muchas veces “blanquear o masculinizar” su trabajo en pos de la aceptación en los ámbitos académicos, situación de la que aseguró ha procurado mantenerse al margen.

Monserrat Acuña consideró que uno de los lastres de la literatura femenina es la autocensura, luego de que el ámbito literario, determinado por la hegemonía masculina, provoca que en ocasiones las autoras duden de su propia voz y de su calidad literaria.

La también editora destacó que la popularización que ha tenido en tiempos recientes la postura feminista ha traído como consecuencia que la mujer sea vista como una cuota que debe cumplirse.

Del caso de la literatura, comentó que eso se expresa en que las mismas autoras ocupan los espacios de siempre y sólo se les permita hablar de su experiencia como mujeres y escritoras, aunque los encuentros versen sobre otros temas.

Priscila Palomares reparó en que la literatura mexicana se encuentra muy centralizada en la capital y, al igual que sus demás alternantes, sostuvo que el país puede y debe ser contado desde las narrativas hechas en todas sus regiones.

“Cuando hablamos de México, lo conocemos a través de la capital, a través de una visión centralizada. Pero es muy valioso conocer el país desde diversas historias y miradas que no sólo estén en el centro. Hay que descentralizar la literatura”.

El ciclo Descentralizar la escritura, moderado por Esther M. García, continuó este viernes con la participación de las escritoras Elpidia García Delgado (Querétaro), Yelitza Ruiz (Guerrero), Denisse Buendía (Morelos) y Nadia Contreras (Colima-Coahuila).