Artistas urgen a Frausto a entrega de apoyos económicos

Los colectivos Asamblea por las Culturas, #NoVivimosdelAplauso y Movimiento Colectivo por la Cultura y el Arte en México (Moccam) urgieron a la titular de la Secretaría de Cultura (SC) federal, Alejandra Frausto, a poner en marcha el programa Contigo en la Confianza, mediante el que, en su primera etapa, se beneficiaría con apoyos económicos a más de 4 mil 500 artistas y trabajadores de la cultura en emergencia económica por la actual contingencia sanitaria.

En una misiva pública enviada la noche de ayer martes, esas organizaciones de artistas y trabajadores culturales solicitaron asimismo a la funcionaria respetar los acuerdos establecidos entre ambas partes en una reunión efectuada el 1º de mayo y que la propia SC hizo públicos en un comunicado de prensa el 7 de ese mes.

“Le recordamos que la demanda se presentó hace casi tres meses y que la situación económica de nuestras compañeras y compañeros ya es muy delicada y crítica, por lo que las consecuencias están en sus manos”, señalaron a Alejandra Frausto.

Los organismos apuntaron que si bien Contigo en la Confianza contempla originalmente apoyos de 15 mil pesos a 100 mil artistas, artesanos y promotores culturales, derivado de la reunión del 1º de mayo se definió que dicho apoyo “se entregará con base en un listado de más de 4 mil 500 beneficiarios, para esta primera fase del programa, y que se elaboró con el acompañamiento de un equipo técnico del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y de la Dirección de Culturas Populares”.

En entrevista con La Jornada, el muralista Polo Castellanos, vocero de la Asamblea por las Culturas, resaltó que el citado listado fue entregado desde el 26 de mayo a la subsecretaria de Cultura Marina Núñez y hasta este miércoles 10 de junio no han tenido respuesta a su petición.

“La situación se ha venido alargando y las autoridades se echan la bolita una a otra para ver quién es el encargado. Cada vez es más grave la precariedad entre los artistas y trabajadores de la cultura, la gente está reventando, y las autoridades están en un proceso burocrático sin nombre”, explicó el también activista.

“No hay nada claro: no dicen de dónde sacarán el dinero, cuánto será ni cuándo lo darán. Alejandra Frausto es la responsable, no la subsecretaria Marina Núñez ni la directora del INBAL, Lucina Jiménez; pero sigue sin resolver, no está atendiendo nada”.

Ante la falta de respuesta de la SC, Polo Castellanos reconoció que los citados organismos están “agotando los últimos recursos políticos, de buena voluntad y de paciencia”, y comentó que algunos artistas y trabajadores de la cultura quieren iniciar acciones legales o tomar otras medidas.

Recordó que el programa Contigo en la Confianza plantea el apoyo de 15 mil pesos a cada beneficiario como un adelanto a un trabajo cultural a realizarse durante la emergencia sanitaria derivada del Covid-19 o una vez restablecida la normalidad.