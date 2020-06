Diario abierto / Vicente Rojo

Manuel Felguérez.

Coyoacán, 2013.

Del canal para mí desconocido UnoTV me piden que participe en un programa de televisión que dedican a Manuel Felguérez. Acepto con enorme gusto. Desde que lo conozco he considerado que estoy en deuda con él. Son muchos años de relación amistosa, mucho tiempo de admirarlo.

¿Cómo empiezo a hablar de Manuel? Quizá desde el principio. Fue en el distante 1958, y comenzó con una llamada telefónica. Yo acababa de inaugurar mi primera exposición de pintura, en la galería Proteo, pero no conocía a ninguno de los artistas que ahí exponían, tampoco a quienes lo hacían con Antonio Souza, como el propio Manuel. No conocía a ningún artista. (En cambio, sí a algunos escritores. Carlos Fuentes me insistía en que procurara conocer a Alberto Gironella, cosa que, sin embargo, no logré sino más adelante, cuando llegamos a convertirnos en cómplices de muchos proyectos.) Para mi sorpresa, fue Manuel quien me buscó a mí. Me llamó a mi casa y me invitó a una reunión en la que estarían presentes varios jóvenes artistas. Me armé de valor y asistí. Fue mi bautizo. Ahí me encontré con algunos de quienes después formarían parte de lo que se conoce como generación de la Ruptura (que a Manuel y a mí nos parece más acertado llamar Apertura). Recuerdo particularmente, y lo hago con frecuencia, a la sensible Lilia Carrillo y al exaltado Fernando García Ponce. Yo estaba familiarizado con sus obras, pero hasta ese momento no con ellos personalmente. Y aun cuando teníamos más o menos la misma edad, desde el principio yo me sentí como discípulo de todos ellos, porque mi desarrollo como pintor fue muy lento, lo que se demuestra con la exposición que he citado, que inauguré a mis 26 años. Pero a partir de aquel encuentro, Manuel se convirtió para mí en una referencia fundamental, tanto por su pintura como por su escultura, referencia que, permanentemente renovada, se prolonga y perdura hasta el día de hoy.

Aunque por caminos diferentes y a veces opuestos, los dos nos apoyamos en la geometría. Pero, mientras yo me baso en las formas originales, cuadrado, círculo y triángulo, y en sus versiones en volúmenes, cubos, esferas y conos, Manuel lo hace en la geometría que indaga y encuentra en la naturaleza (supongo que desde que fue boy scout y atravesó México a pie a lo largo de 10 años al lado de su inseparable Jorge Ibargüengoitia). Sus obras, sean pinturas o esculturas, parten de la perfección de la naturaleza que a él le proporciona tanto el sol, que es el círculo, como los triángulos, que surgen de la estructura de los cristales y los minerales, como los rombos basálticos y los cubos de pirita.