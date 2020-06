Manuel Felguérez fue “un hombre excepcional”: gobernador de Zacatecas

Zacatecas, Zac. A los 93 años de edad falleció este lunes el artista plástico Manuel Felguérez Barra, quien, refirió el gobernador de Zacatecas Alejandro Tello Cristerna, “fue figura clave en el desarrollo del arte contemporáneo, cuya obra y legado han sido fundamentales para la renovación radical de la cultura”.

“Hoy Zacatecas y México están de luto, hemos perdido a un hombre excepcional, y a uno de los mayores exponentes del arte abstracto en el mundo, el maestro, pintor y escultor Manuel Felguérez Barra”, señaló el mandatario priista en la esquela oficial, difundida por redes sociales.

El 25 de octubre de 2018, el artista plástico, oriundo del municipio de Valparaíso —en donde su padre fue un importante hacendado que se oponía al reparto agrario, y combatió a los campesinos que exigían tierras—, recibió el Doctorado Honoris Causa por la Universidad Autónoma de Zacatecas.

Ante los integrantes del H. Consejo Universitario reunidos en el Teatro Fernando Calderón, en esa ocasión, Felguérez expresó: “este premio de honrarme con su doctorado honoris causa, “pues es algo que le tenía yo muchas ganas”.

La entrega de esa condecoración académica sin embargo provocó polémica en un sector universitario de izquierda, quienes cuestionaron al artista en redes sociales e internet, por su gran cercanía al régimen neoliberal de mandatarios como Enrique Peña Nieto.

De hecho el entonces presidente de la república acompañó a Manuel Felguérez el 26 de septiembre de 2018, a develar un mural abstracto, alusivo a los Objetivos del Desarrollo Sustentable 2030, en la antesala al salón plenario de la asamblea general de la ONU, en la ciudad de Nueva York. Objetivos del Desarrollo Sustentable, que incluyen entre sus 17 metas globales: Fin de la Pobreza, Hambre Cero y Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, mismos que, al igual que los Objetivos del Milenio, para 2015, los gobiernos del mundo no pudieron cumplir.

Infancia y autoexilio familiar

El 28 de julio de 2010, en una entrevista publicada por la revista México Desconocido de la capital del país, el artista plástico ofreció datos reveladores sobre sus orígenes, sus antecedentes familiares.

Nacido en la Hacienda de San Agustín del Vergel, municipio de Valparaíso Zacatecas, Manuel Felguérez nació en 1928, una época donde en el país “se vivían tiempos muy conflictivos”, se narra en la revista, pues apenas, como sabemos “unos años antes había terminado la revolución armada, pero la tenencia de la tierra no era segura y los reclamos agrarios se extendían por todo el país.

“Mi padre comandaba ciertas fuerzas para defender la hacienda, pues los campesinos reclamaban la tierra por medios violentos. Uno de mis primeros recuerdos fueron algunos enfrentamientos a balazos entre las fuerzas leales de la hacienda y los agraristas”.

En este escenario, por razones de seguridad su familia emigró a la capital del país, y su padre intentó negociar los bonos de la Deuda Agraria, pero al año siguiente murió.

“Yo tenía siete años, mi madre ya no quiso volver y abandonó la hacienda. Yo volví a Valparaíso sesenta años después porque me hicieron hijo predilecto del lugar, y a la Casa de Cultura le pusieron mi nombre. Si no regresé antes fue porque mi madre siempre decía: ‘no vayas a Valparaíso porque te van a matar”.

Honoris Causa y Generación De la Ruptura

Durante la ceremonia de entrega del doctorado Honoris Causa —a la que asistió como invitado especial el gobernador Alejandro Tello Cristerna—, el rector de la UAZ, Antonio Guzmán Fernández, expuso entre las razones para entregar la condecoración académica a Felguérez Barra, “por su destacada trayectoria académica, espíritu humanista, contribución a la cultura y a las artes, reconocido mundialmente como pintor, escultor y fundador de un estilo artístico”.

En aquella ceremonia protocolaria del H. Consejo Universitario, correspondió a Rubén Ibarra Reyes, Secretario General de la UAZ, leer un resumen abreviado sobre la prolífica trayectoria de Felguérez Barra, quien nació en Valparaíso, Zacatecas, en 1928.

A los siete años de edad se trasladó de dicha población, enclavada en la sierra madre occidental, con su familia a la ciudad de México. “Desde niño mostró inclinación por las artes, pero no es, sino hasta los nueve años, en su primer viaje a Europa, que descubre su inclinación al arte y básicamente a la escultura”.

Desde 1956 se desempeñó en el ámbito académico, impartió clases en la universidad Iberoamericana, participó en la elaboración del proyecto de creación de la carrera de Artes Visuales, en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1970, donde fue maestro e investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas.

Fungió como investigador huésped en la Universidad de Harvard en 1976, y posteriormente fue profesor invitado en la Universidad de Cornell, en los Estados Unidos. Incursionó también en el campo de la escenografía, como parte del grupo de Teatro de Vanguardia.

“Felguérez es un artista que ha transitado entre la pintura y la escultura; del lirismo al geometrismo y a la esquematización, que conjuga la tecnología con la tradición pictórica y que ha llegado a la perfección de la forma mediante los colores, las texturas, los volúmenes y las dimensiones”, prosiguió Rubén Ibarra Reyes.

Asimismo, al exponer parte de la vida y obra de Manuel Felguérez, expuso que fue como escultor donde el artista “cosecha sus primeros frutos; realiza su primera exposición individual en el Instituto Francés de América Latina de la ciudad de México en 1954, y en 1955 obtiene su primer premio de escultura en la Casa de México en París.

“La producción pictórica y escultórica de Felguérez es vasta y se encuentra diseminada en museos y colecciones particulares de México y del extranjero. Su labor creativa es inagotable”.

Además, como un reconocimiento a su trayectoria y aportación artística, en 1998 se fundó el Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez, en un edificio del Siglo XIX que donó el gobierno de Zacatecas, en el que fuera un antiguo seminario diocesano.

En este museo se expone la obra que formó parte de la primera generación de artistas abstractos nacionales, “abiertamente confrontados con la tradición de la Escuela Mexicana de pintura, que había sido encabezada por Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco”.

“Esta fue la reconocida generación de La Ruptura”, recordó Ibarra Reyes, a propósito de la colección de doce pinturas de gran formato, realizadas ex profeso por once artistas plásticos, para exhibirse en el pabellón de México en la Feria Mundial de Osaka en 1970, cuyo tema fue “El Progreso y la Armonía para la Humanidad”.

Además de Manuel Felguérez, los otros creadores representantes de esa etapa son Lilia Carrillo, Fernando García Ponce, Arnaldo Coen, Francisco Corsas, Roger Von Gunten, Francisco Icaza, Gilberto Aceves Navarro, Brian Nissen, Antonio Peyrí y Vlady. Los cuadros de ellos, de gran formato, con medidas de 6 X 8 metros, se exhiben de manera permanente en el museo del nativo de Valparaíso, ubicado en el centro histórico de la capital de Zacatecas.