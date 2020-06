‘Vamos todos en línea’, una reflexión sobre la muerte en pandemia

Para su creación, Trejoluna retomó dos de sus principales personajes, de las obras La vida muda, ficción documental para morirse riendo, de 2009, y Sir KO, la vida es un acto NO premeditado, de 2017, puesta en escena que en su momento causó polémica al ser calificada como un montaje que no era teatro , pues recurría a la ausencia del actor y del personaje en el escenario para ubicarlo a través de una pantalla, al grado, recordó Trejoluna, de que algunos espectadores solicitaron la devolución de su dinero.

#próximamente TODOS VAMOS EN LÍNEA #cortoescénico de Gerardo Trejoluna, una invitación a reírnos de lo que creemos, de lo que no, a reírnos de nosotros mismos, a reírnos de nuestra propia muerte. ¡No te pierdas el estreno este 10 de junio! -> https://t.co/CS2XJlbfpZ pic.twitter.com/t9Gd93zJa7

Es una propuesta artística en la que con tono irónico e inocente se invita al espectador a reírnos de lo que creemos y de lo que no, a burlarnos de nosotros mismos y hasta de nuestra muerte , apuntó el dramaturgo.

Mientras Cara Blanca, un ser frío y calculador, evoca, entre otras cuestiones, la ironía: quién iba a creer que en la actualidad, hasta el teatro se ve a través de una pantalla .

Qué significa morir hoy?

¿Qué significa la muerte de otro?



“Todos vamos en línea”

De Gerardo Trejoluna



P R Ó X I M A M E N T E



#CulturaUNAMenCasa

#VolveremosAestarJuntos — Teatro UNAM (@teatrounam) June 1, 2020

Las fronteras del arte se borraron

Como creador escénico, consideró Trejoluna, “hoy es evidente que las fronteras artísticas están borradas. La realidad nos exige –conforme avanza la evolución de la humanidad– pensar en una integración. Las limitaciones son impuestas por nosotros mismos”.

Se pueden plantear cuestiones como: ¿uso los medios para expresarme o los medios me usan a mí, para que sigan existiendo como tales? ¿Hasta dónde ocupo al teatro para expresarme o cómo el teatro (como hoy lo conocemos y entendemos) me usa para que siga existiendo? Es decir, ¿ocupo yo los medios para expresarme o éstos me usan para existir?

Lo que nos limita, explicó el también docente, “son las nomenclaturas y conceptos artísticos en los que uno quiere creer. La poética de cualquier arte abre un panorama posible, donde no se sabe qué va a suceder.

Lo demás es mecanicista. Seguir pensando en el aquí y el ahora como lo conocíamos es lo que nos frena. El tiempo presente hoy significa otra cosa, lo que no quiere decir que sea mejor o peor. Hoy vivimos (a través de las pantallas) un tiempo presente que está dislocando las relaciones.

Vamos todos en línea es un corto escénico hecho en casa, con materiales dramatúrgicos reciclados, bordado a partir del principio de realidad que todos estamos viviendo, que emplea un cruce de medios que nos permiten reflexionar directamente sobre el concepto del tiempo real y las dimensiones que tiene la realidad .

Con idea original y actuación de Gerardo Trejoluna, cámara y edición de Yaride Rizk, audio de Rodrigo de la Mora, diseño sonoro de Emanuel Romero, música original de Ari Brickman, Krzystof Tadel y Darío González, y, al final, un texto de William Shakespeare.