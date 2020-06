Igor Levit ejecutó Vexations, “grito silencioso” de 20 horas de Satie

El señor Levit interpretará un concierto que trascenderá límites geográficos y zonas horarias , anunció la página del Festival Gilmore, uno de los sitios que colaboraron con la singular propuesta de confinamiento, junto con los diarios Der Spiegel y el semanario The New Yorker. El perfil de Twitter del pianista de 33 años ( @igorpianist ) fue otro de los lugares donde se abrió el telón para el video.

Antes, cuando proliferó el anuncio para asistir a la cita, Levit relató que siempre hubo un fuerte deseo por interpretar la veintena de horas de Vexations, revolucionaria por su armonía atonal. La duración no me parece una molestia o una tortura, como sugiere su título, sino un retiro de silencio y humildad. Refleja un sentimiento de resistencia .

La respuesta a un romance fallido, una parodia o un ejercicio teórico , se ha especulado sobre el mensaje detrás de esta pieza que Satie compuso en 1893, pero que salió a la luz en 1949. Es la repetición de un tema y dos variaciones por 840 veces lo que prolonga su existencia hipnótica. Fue el vanguardista John Cage, el del silencio y pianos preparados, quien la estrenó en 1963 en un teatro en Nueva York.

Igor Levit, ruso de nacimiento, quien en la infancia se mudó a Alemania con sus padres, se vio obligado a cancelar las giras como consecuencia del confinamiento y cierre de las salas de concierto.

Casi enseguida ofreció recitales caseros, con un rudimentario equipo de video. Así lo hizo por casi 50 noches desde su departamento en Berlín. Solo en casa, y acompañado por los observadores de las redes sociales.

Es un momento triste y extraño, pero actuar es mejor que no hacer nada , contó Levit a Alex Ross, crítico de The New Yorker. El concierto fue llevado a casa de los espectadores por este pianista que ha recibido amenazas de muerte por criticar la falta de humanidad del ala derecha alemana durante la crisis de refugiados.

Al final, no todo cerró. Las fronteras se abren con la música, en el tiempo, el espacio y lo universalmente humano.