Grandes palacios del conocimiento / Elena Poniatowska

Ciudad de México. En México, vimos uno de los últimos cuadros que Rubens pintó antes de morir gracias a la directora de museos y gestora cultural, Carmen Gaitán. El Museo Nacional de Arte (Munal), en la calle de Tacuba, fundado en 1982 y reinaugurado en 2000, salió a la vida gracias a dos grandes museógrafas: en los primeros años Graciela de la Torre y luego Carmen Gaitán, quien inauguró la gran exposición de arte moderno mexicano que no se había visto en años porque en el Munal sólo se abrían ocho salas con pintores de principios del siglo XIX.

Así pudimos contemplar las primeras obras de Rivera, Orozco, Clausell, Siqueiros, Dr. Atl, Abraham Ángel, Agustín Lazo, Rodríguez Lozano, Nefero y hasta Lola Cueto, así como una espléndida exposición de fotografía, esa sí, permanente.

“Estoy abiertísima a la crítica –dice Carmen Gaitán–, pero me desconcierta el tono de una crítica centrada siempre en el desperfecto. Traje a México una pieza del artista catalán Jaume Plensa, expuesta primero en el Rockefeller Center, la más fotografiada en Nueva York. La expuse en el Patio de los Leones del Munal. ¿Te puedes imaginar la cantidad de público que la visitó?

La idea de un museo es romper con lo establecido, hacerte reflexionar, ponerte al día, invitarte al diálogo. No presumo hacer lo que no se ha hecho antes, pero en México iniciamos el diálogo entre pasado y presente.

Diálogo entre old masters y modernos

“El Metropolitan, el Louvre, el Museo del Prado, el MoMA, todos hicieron diálogos entre los old masters y los contemporáneos para acercarlos, cerrar el círculo y lograr que pintores y escultores rompieran paradigmas y dialogaran con los grandes del pasado, que finalmente son la fuente del quehacer artístico.

“¡Qué sensacional, Elena, que un museo nacional mexicano logre que la mayoría de los mexicanos que no pueden viajar al extranjero vean la obra de un artista multipremiado, reconocido en Brasil, en Dinamarca, en Estados Unidos, en Suecia, en Japón, en Francia, en el mundo entero!

–¿La idea del español Jaume Plensa es hacernos reflexionar en quienes somos?

–Jaume Plensa dice que sus grandes cabezas son los grandes palacios del conocimiento. ¡No sabes las fotografías que tomó el público emocionado, los comentarios que escribieron en la bitácora del museo, la alegría de la gente al ver en México la pieza más fotografiada en Nueva York! Traerla fue una proeza formidable.

–¿México es parte del circuito del gran arte?

–Como difusores de cultura tenemos la obligación de revisar lo nacional, pero es imposible no ver lo que sucede en el resto del mundo. Hemos logrado echar puentes como pedía Octavio Paz. Ese es uno de nuestros ejes transversales. Sé que no hago nada nuevo, pero es una aportación ver a Richard Ferrand en medio de una sala en la que está Velázquez. Creo que nuestra mirada museística tiene la amplitud de criterio y la generosidad de ser propositiva. Así ha sido desde mi primera exposición como directora del Museo Nacional de San Carlos, durante ocho años, y ahora al frente del Munal, que, como sabes, es uno de los más importantes de la Red Nacional de Museos del Instituto Nacional de Bellas Artes. Dirigir un museo me permite dar rienda suelta a mi pasión por el servicio y a apostar a la vida, Elena. He puesto mi experiencia en esta tarea todos los días de mi vida. Comencé muy jovencita en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), ni más ni menos que al lado de Miriam Kaiser, entonces directora del Museo del Palacio de Bellas Artes en los años 80. Ahí conocí a Fernando Gamboa, quien me invitó a colaborar en el Museo de Arte Moderno. He estado durante más de 30 años en el campo de la promoción cultural a la que he aportado mi grano de arena. He pasado por instituciones privadas como Fomento Cultural Banamex, el Centro Cultural de Arte Contemporáneo.”