Foro en línea La Brecha #NoesNormal con vistas a la igualdad de género

El tema central de este primer encuentro fue la diferencia de la brecha laboral, porque nos dimos cuenta de que en el confinamiento por la pandemia no sólo no ha disminuido la violencia y discriminación contra las mujeres, sino que ha aumentado, por eso nos dimos a la tarea no sólo de visibilizar y concientizar en torno al problema, sino de ofrecer herramientas para regresar a los espacios laborales de forma más sana y productiva , señalaron Ana Cecilia Cárdenas y Marisse del Olmo, de MIA Co-Growing.

En el foro La Brecha #NoEsNormal, añadió, se abordan temas como el hostigamiento y acoso sexual, a cargo de la abogada Jimena Ávalos, quien compartirá espacio con Paula Amor, representante de la iniciativa Ya es Hora, colectivo de mujeres en la industria del cine.

Participaron también Kenia Cuevas, activista que acompaña a trabajadoras sexuales para hablar del refugio Casa de Muñecas; Marcelina Bautista, fundadora del Centro de Apoyo y Capacitación para Trabajadoras del Hogar; la cantante Ximena Sariñana, en entrevista con Ale Higareda, fundadora de la revista Malvestida, para hablar de cómo amplificar el mensaje a través de la música; Eréndira Derbez y Claudia de la Garza, coautoras del libro No son micro, machismos cotidianos; Alexis de Anda, con un stand up; las cantantes Marcela Viejo y Selene; Ixchel Cisneros, directora de la película El día después; la actriz Eréndira Ibarra; la abogada Mariana Díaz con el tema de discapacidad, así como representantes de ONU-Mujeres, entre otros.

El objetivo del encuentro fue visibilizar que no es natural que hayamos normalizado que las mujeres ganen menos por hacer el mismo trabajo, que las empresas no extiendan licencias de paternidad, que la mayoría de las mujeres que sufren acoso sexual sean quienes tengan que cambiar de trabajo, que 98 por ciento de estas conductas no se denuncien y que el trabajo de cuidado de familiares y el hogar no sea remunerado , añadieron.