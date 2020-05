Desde Bruselas, el grupo Sónico rescata el tango de Eduardo Rovira

El disco no sólo rescata la obra de Rovira, sino que agrega dos composiciones: A José Ingenieros, grabada por primera vez con base en las partituras que encontra-ron en una búsqueda tenaz, y parte de una serie de composiciones de Rovira dedicada a escrito-res argentinos, en este caso al filósofo positivista autor de El hombre mediocre, y la otra es una versión inédita de Simple, compuesta por Osvaldo Manzi, quien también fue pianista de Piazzolla, la cual plantea un misterio propio de su género: fue hallada en una grabación de cinta abierta en la casa de uno de los productores de Rovira. Se sabe que éste es quien toca el bandoneón, pero no quiénes lo acompañan en el contrabajo y piano.

Óscar López Ruiz, guitarrista de Piazolla, aportó su opinión desde Buenos Aires: No parece Manzi, por su forma de tocar, su estilo: Manzi era un fenómeno, pero su forma es un tanto más rústica que la del pianista en la grabación: no me parece Manzi, lo cual no quiere decir que no sea .

Premisa: el tango debe ser escuchado

Desde Bélgica, los integrantes de Sónico responden preguntas sobre el grupo que rinde homenaje e investiga a uno de los fundadores del tango moderno.

Afirma el contrabajista Ariel Erbstein: “La música de Rovira parte de la premisa de que el tango debe ser escuchado; esa ruptura con el baile le permite experimentar hasta el extremo polirrítmico de Stra-vinsky y crear tangos dodecafónicos basados en Schönberg. Rompe con la formación de la orquesta típica, una transición similar a la que sucedió entre las big bands del jazz y los grupos de be-bop”.

El guitarrista del grupo Sónico, Camilo Córdoba, aporta precisiones sobre la ruptura que supuso la obra de Rovira: “La controversia del tango desde los años 50 tiene que ver con qué música se ajusta al canon tanguero y cuál no. Las vanguardias siempre generarán rechazo los sectores conservadores.

En realidad, siempre existieron los vanguardistas; Alfredo Gobbi, Osvaldo Pugliese, De Caro y Julio de Caro fueron vanguardia, cada uno en su época. Lo cierto es que la ruptura de los años 50 fue bien pronunciada.

Para Córdoba, interpretar una obra de Rovira que existía sólo en partituras supuso mucho más que leerlas: Tuvimos que meternos realmente en el imaginario de Rovira y tratar de adivinar cómo hubiese querido que sonara ese tema .

Al final, Erbstein relata como fue el hallazgo de la misteriosa versión de Rovira de la obra de Manzi: “Simple es una obra que a pesar de su formato en trío tiene una potencia descomunal. Los solos impresionistas del piano y los flirteos atonales del bandoneón son totalmente revolucionarios para la escena musical porteña de finales de los años 50. Más allá de quiénes sean los intérpretes, todo en mi investigación apunta a que esta versión es el único registro de Rovira para la formación del trío que armó con Díaz y Manzi”.